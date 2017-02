Le compositeur Jean-Pierre Bourtayre : Directeur artistique de Claude François, vice-président de la Sacem...

Jean-Pierre Bourtayre est né à Paris, en 1942. Son père, Henri Bourtayre, est un compositeur à succès chanté par Tino Rossi et Luis Mariano entre autres. Jean-Pierre entre au CNSMP mais son séjour dans l’institution sera de courte durée, ses préférences allant au rock et au twist, comme la majorité des jeunes de cette génération, il se fait chasser du conservatoire.

Le compositeur amorce alors, au début des années soixante, une carrière dans la chanson. Ses premières chansons sont interprétées par Les Chats Sauvages (Oh! Lady, Cousine, 1961), puis par Dick Rivers après sa séparation d’avec le groupe (Baby John, Un homme plein d’argent, 1970). Parmi ses premiers interprètes, figure aussi Dany Boy et ses pénitents. Ce dernier interprète, en 1962, Il y a longtemps et Pour décrocher l’amour.

Bientôt, les interprètes se multiplient à une cadence folle, tout comme les succès : Eddy Mitchell (Et s’il n’en reste qu’un, 1966, L’épopée du rock, Paul), Richard Anthony (Le grand meaulnes, Qu’est-ce qui m’attend), Hugues Aufray (Adieu monsieur le professeur, 1968), Annie Philippe (Je découvre tout) …

1971, il remporte le Grand Prix du Concours Eurovision de la chanson avec Séverine qui représentait Monaco.

Il sera le directeur artistique de Claude François pour lequel il compose des tubes. Avec Étienne Roda-Gil la collaboration débouche sur une belle amitié et donne naissance à d’autres chansons, chantées par Françoise Hardy (La villégiature) et Gérard Lenorman (Boulevard de l’océan, Aurélie, 1979)...

1979, il crée une comédie musicale 36 Front populaire qui marquera la collaboration Roda-Gil/Bourtayre, auquel s’est joint Jean-Claude Petit. Cette comédie, créée en 1979, met en vedette Julien Clerc et Corrine Miller Corrine Hermès.

1980, Jean-Pierre Bourtayre devient directeur de production chez Wea.

1983, il rejoint Jacques Revaux chez Tréma. Il compose également des génériques d’émissions télévisées. Le grand meaulnes, Arsène Lupin, Stars, Champs-Élysées... Jacques Dutronc interprète ceux d’Arsène Lupin donnant ainsi naissance à deux chansons : L’Arsène (1970) et Gentleman cambrioleur (1974).

Il a occupé pendant quelques années le poste de vice-président de la SACEM, dont il est toujours administrateur.

http://www.auteurscompositeurs.com/index.php?option=com\_content&view=article&id=24&Itemid=51