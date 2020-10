Avec l'humoriste-comédien Philippe Chevallier : "Panique au Ministère !" & Émeline Bayart : "On purge bébé !"

De la bande de Philippe Bouvard à "Panique au Ministère !" Philippe Chevallier s’est illustré dans la comédie ou la chanson, mais c’est dans le l’univers humoristique qu’il s'est imposé...

En tournée la comédie culte : "Panique au Ministère" de Jean Franco & Guillaume Mélanie, fête ses dix ans !

Avec : Rebecca Hampton, Philippe Chevallier, Julie Arnold, Ninon Decha, Muriel Michaux, Nathan Noyrey. Mise en scène : Guillaume Mélanie

Gabrielle Bellecour est la Cheffe de cabinet du Ministère de l'Éducation Nationale. Entre Louis, son ministre, Cécile, mère croqueuse d’hommes, et Sara, sa fille en quête d’indépendance, elle n’est pas aidée ! Éric, homme de ménage du ministère, 25 ans, va faire voler en éclats...

Incontournable humoriste du duo Chevallier & Laspalès, Philippe Chevallier étudie le droit et obtient un diplôme en criminologie. En 1982, il co-écrit avec Régis Laspalès, leur premier spectacle "Pas de fantaisie dans l’orangeade" Le Petit théâtre de Bouvard va leur ouvrir les portes de la célébrité !

Avec Valentine Alaqui, Émeline Bayart, Delphine Lacheteau, Manuel Le Lièvre, Manuel Peskine, Eric Prat, Thomas Ribière.

"Je souhaite pousser le curseur de l’humour à son paroxysme en réintégrant un usage qui s’est perdu depuis 1864 : les couplets chantés dans les vaudevilles. En effet, lorsque les différents protagonistes cessent de dialoguer au risque de s'entretuer, j’ouvre une sorte d’antichambre métaphorique à travers laquelle ils peuvent exulter au public, par le biais de la chanson, tout ce qu’ils ne peuvent pas dire à l’autre."Émeline Bayart



