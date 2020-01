Le chef d'orchestre Roberto Benzi, né en 1937 : "J'aime toujours autant la Musique !"

"Apprendre une partition d’orchestre, demande une certaine science qui s’acquiert." Roberto Benzi

Le petit Robert, appelé Roberto, en référence à l'origine italienne de ses parents, naît le 12 décembre 1937 à Marseille, où son père enseigne le solfège.

Avec ses aptitudes musicales l'oreille absolue, il commence le solfège à 3 ans, le piano à 4 ans. Et André Cluytens lui donne ses premières leçons de direction d'orchestre à Paris, Roberto Benzi a 10 ans.

Musicien prodige, chouchou de l'Europe au début des années 50, Roberto Benzi connaît les feux de la rampe à 11 ans, où il dirige son premier orchestre sous l'impulsion du célèbre chef d'orchestre André Cluytens.

Le cinéma s'intéresse à lui, Roberto Benzi tourne dans 2 films : "Prélude à la Gloire" (1949) et "L'Appel du Destin" (1952) qui séduiront tous les publics ! Les enfants veulent ressembler au petit héros, Roberto !

"Il y a une espèce de malédiction pour un enfant prodige, beaucoup de gens attendent qu’il se casse la figure ! Mes apparitions d’enfant ont un peu flambé mon nom, mais je ne peux pas dire que j’en ai souffert."Roberto Benzi

"Mes parents et mes professeurs ne se sont pas laissé griser par mes succès, ils ont préféré miser sur l’avenir. En1952, dès que j’ai fini de tourner mon 2e film, "L’Appel du destin", où Jean Marais joue le rôle de mon père, mon vrai père m'a fait continuer mes études au lycée, et approfondir mes connaissances musicales."Roberto Benzi

1959, à l'occasion de l'entrée de l’œuvre au répertoire de l'Opéra de Paris, Jane Rhodes (1929-2011) interprète Carmen, elle sera La Carmen en Europe et dans le monde : Met de New York, Teatro Colón de Buenos Aires, Tokyo, Osaka... 1962, Jane Rhodes tourne le film "The drama of Carmen" pour la CBS, direction Leonard Bernstein !

"Son rôle le plus célèbre a été sans aucun doute Carmen à l'Opéra de Paris, où j'étais moi-même au pupitre, en novembre 1959, en présence du Général de Gaulle"Roberto Benzi

