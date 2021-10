Enthousiasmant Robert Massard, bientôt 97 ans ! L'un des Grands du chant français

"Lorsque dès mon arrivée à l’Opéra, Monsieur Georges Hirsch m’a écouté et mis entre les mains de son épouse, cheffe de chant, pour que je travaille "l’Air de la fleur". On sentait que je ne pouvais tenir la tessiture du ténor et que j'étais en réalité un jeune baryton en devenir !" Robert Massard

Robert Massard (Valentin) Faust - Scala de Milan (1967), © Radio France / Collection privée de Robert Massard & Agnès Massias-Bognenko