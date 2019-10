La talentueuse soprano Jodie Devos, révélée en 2014 au Concours Reine Élisabeth de Belgique

À 5 ans, aux vacances d'été, Jodie Devos est inscrite par ses parents à un stage de chant choral. Le stage se concentre sur la variété et la musique populaire.

Ainsi pendant treize ans, elle y participe et côtoie une centaine de jeunes de la ville de Neufchâteau, en Belgique, et découvre les joies de la musique partagée.

Sa famille, vivant loin des centres culturels, elle ne fréquente ni les maisons d’opéra, ni les salles de concert. Seul contact avec la musique est lors des cours de danse, qu’elle débute à l’âge de 6 ans...

Son plus beau souvenir, le rôle d’Adèle de La Chauve-Souris, Salle Favart, en décembre 2014, alors qu’elle venait d’intégrer l’Académie de l’Opéra-Comique.

"J’ai pris beaucoup de plaisir à l’expérience et en ai tiré plein d’enseignements, notamment grâce à l’équipe formidable de la production." Jodie Devos

♫Étonnez-moi Benoît-Générique début♪Rythmes gitans : Jo Privat et Les Manouches de Paris - Label Columbia CTX 40.396 ♪James Brown et son groupe The JB's ! ♪Franz Schubert : Polonaise ♫Générique fin ♫Étonnez-moi Benoît par Françoise Hardy (paroles Patrick Modiano & musique Hughes de Courson) - Label Virgin 8406382

