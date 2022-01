Julien Lepers, présente son père, le chef d’orchestre Raymond Le Pers & sa mère, la chanteuse Maria Rémusat

Parution du coffret "Mes chers parents" Label Marianne Mélodie

Animateur de télévision et auteur-compositeur-interprète, Julien Lepers présente son père le chef d’orchestre Raymond Le Pers et sa mère la chanteuse Maria Rémusat.

Parution du coffret "Mes chers parents" que Raymond Le Pers et son orchestre ont enregistrés & Maria Rémusat, l’une des meilleures chanteuses de charme de sa génération - Label Marianne Mélodie

♫ Étonnez-moi Benoît-Générique début ♪Rythmes gitans : Jo Privat et Les Manouches de Paris – Label Columbia CTX 40.396 ♪ James Brown et son groupe The JB's ! ♪ Franz Schubert : Polonaise ♫ Générique fin ♫ Étonnez-moi Benoît par Françoise Hardy (texte Patrick Modiano & musique Hughes de Courson) – Label Virgin 8406382

♫ Étonnez-moi Benoît - Programme

♫ C'est l'Heure de la Musique Légère !