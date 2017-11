Éternelle Jeanne Moreau, nous raconte les chansons de sa vie du "Tourbillon" au "Nombril du monde"

Le 31 juillet 2017 s'est éteinte l'une des comédiennes les plus marquantes de la seconde moitié du XXe siècle, dont on aime à rappeler les rôles marquants : "Moderato cantabile", "les Amants", "Jules et Jim", "La Nuit", "Les Valseuses"...

Aujourd'hui, rediffusion de l'entretien exclusif avec Jeanne Moreau, le samedi 24 janvier 2015, dans "Etonnez-moi Benoit". La légende du cinéma français nous raconte les chansons de sa vie du "Tourbillon" au "Nombril du monde"...

Programmation musicale

♫Serge Rezvani : J'ai la mémoire qui flanche. Jeanne Moreau, chant. Label CANETTI 3110332

♫Silviano / Poterat : Premier rendez-vous. Danielle Darieux, chant. Label FREMEAUX 504

♫Misraki / Marcy : L'amour s'en vient. Jeanne Moreau, chant. Label CANETTI 3110332

♫Miles Davis : Ascenseur pour l'échafaud. Miles Davis, trompette. Label FONTANA 836305

♫Georges Delerue / Serge Rezvani : Le Tourbillon. Jeanne Moreau, chant. Label WAGRAM MUSIC 3270302

♫Louis Malle / Carrière / Georges Delerue : Viva Maria. Jeanne Moreau, chant / Brigitte Bardot, chant. PHILIPS 373 723

♫Antoine Duhamel : Les voyages. Jeanne Moreau, chant. Label PHILIPS 848484 2

♫Gérard Norge : Le nombril. Jeanne Moreau, chant. Label CANETTI 3110332

♫Oscar Wilde / Peer Raben : Each man kills the thing he loves. Jeanne Moreau, chant. Label PLAZA MAYOR COMPAN 186832

♫Georges Millandy / Octave Cremieux : Quand l'amour meurt. Jeanne Moreau, chant

♫Hélène Martin / Jean-François Gael / Jean Genêt : Le condamné. Jeanne Moreau & Etienne Daho. Label AUVIDIS NV822412

♫Philippe Sarde : L'adolescente. Jeanne Moreau et Yves Duteil. Label CANETTI 3110332

♫Francis Poulenc : Eloge des gammes. Eric Le Sage, piano. Label RCA 74321 63225 2

, © Radio France / Collection personnelle de Serge Elhaïk

Serge Elhaik présente... Les prénoms féminins en musique

♫Hugo WINTERHALTER : Anna (El Negro Zumbon) (Armando Trovajoli) Arrangements et direction d’orchestre Hugo Winterhalter- CD « The Eyes Of Love » Label RCA BMG DMC2 1420 159 921

♫Augusto ALGUERO : Ballad of Bonnie and Clyde (Mitch Murray et Peter Callander) Arrangements et direction d’orchestre Augusto Alguero- Disque 33 tours Polydor « Este Es Mi Sonido »- Label Polydor ‎– 0515 SFLP

♫Bernard GERARD : Marjorie (Bernard Gérard) Composition, Arrangements et direction d’orchestre Bernard Gérard. Document Musiques légères de Radio-France

♫Acker BILK : Maria Elena (Lorenzo Barcelata) Acker Bilk à la clarinette avec The Leon Young String Chorale CD « Acker Bilk. Sound Patio Collection » - Label Philips 23 PD 25

♫Winifred ATWELL, piano : Nicolette (Calcutta) (Heino Gaze) - CD « The Best of Winifred Atwell » - Label Universal 544 170-2