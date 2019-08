Jean-Pierre Kalfon : "Mon désir, c'était de faire de la musique" - Rétrospective à La Cinémathèque française

Hédoniste, rebelle, dandy, épris de liberté...

"Sans crier gare elle m’a pris

Dans un punky-boogie la vie

À peine sorti de la clinique

La guerre, la panique

Père importé, Mère papiste

Bâtard bien moulé, un soliste

J’étais fait pour cette bande de rock’n’roll nomades

Gypsies’ rock’n’roll band" Jean-Pierre Kalfon, chansong

Petits boulots, menus délits, Jean-Pierre Kalfon, s'inscrit dans une école de déco, chante aux terrasses des cafés, devient boy aux Folies Bergères, étudie l'art dramatique au Cours Dullin, joue au TNP de Jean Vilar...

Avec la collaboration de Philippe Rège, de Jean-Pierre Kalfon :Tout va bien M'man ! Souvenirs rock'n'rôles-Éditions L'Archipel

Jean-Pierre Kalfon a traversé un demi-siècle de cinéma français, tournant avec Marc'O, Godard, Barbet Schroeder, Rivette, Lelouch, Truffaut, Chabrol, Romain Gary, Michel Cournot ou BHL...

Jean-Pierre Kalfon croise la route : Pierre Brasseur, Jacques Brel, Annie Girardot, Romain Gary, Alain Delon, Lauren Bacall... À la télévision dans des téléfilms et séries : Maigret, Navarro, La Rivière Espérance, Mafiosa...

À l'occasion d'une plongée en apnée cinéphile, pour (re)découvrir ses jalons connus ou méconnus... Rétrospective Jean-Pierre Kalfon - À La Cinémathèque française - Du 11 au 15 septembre 2019

♫Étonnez-moi Benoît-Générique début ♪Rythmes gitans : Jo Privat et Les Manouches de Paris - Label Columbia CTX 40.396 ♪James Brown et son groupe The JB's ! ♪Franz Schubert : Polonaise ♫Générique fin ♫Étonnez-moi Benoît par Françoise Hardy (paroles Patrick Modiano & musique Hughes de Courson) -Album Virgin 8406382

♫Étonnez-moi Benoît - Programme

♪