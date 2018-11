Jean-Luc Choplin : Réouverture du Théâtre Marigny-Paris 8e - Un théâtre sur la plus belle avenue du monde !

Jean-Luc Choplin, maître à bord du Théâtre Marigny lance la nouvelle saison avec "Peau d'Âne" le 14 novembre 2018

"Prenez de la … /… prenez de la farine versez dans la … /… versez dans la terrine… " La confection du cake d’amour par Catherine Deneuve

Marigny où trône depuis 1880 le théâtre dessiné par Charles Garnier a une vocation théâtrale très ancienne : les forains venaient y installer leurs tréteaux, puis, en 1835 une première salle y fut construite par un prestidigitateur.

Très prisé dès les années 1910, le Théâtre Marigny connaît ensuite, avec la période Renaud-Barrault (1946-1965), deux décennies exceptionnelles qui se prolongeront sous les directions d'Elvire Popesco. En 1965, le théâtre est embelli, réaménagé pour offrir au public la plus luxueuse et la plus élégante des salles parisiennes.

Plus tard, Robert Hossein sera nommé à la tête du Théâtre lorsque François Pinault rachète le théâtre Marigny en 2000 ; Pierre Lescure prend sa succession jusqu'à la fermeture du théâtre pour travaux.

