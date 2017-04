Le temps est venu pour moi de vous proposer... Jean Guidoni "Légendes Urbaines" nouvel album & concert le 4 avril

Sortie du nouvel album de jean Guidoni "Légendes urbaines" le 31 mars et concert mardi 4 avril 20h30 à l’Européen, 3-5 rue Biot, Paris 17e -métro Place de Clichy - Réservation 01.44.51.93.26

"10 ans déjà, depuis ’La pointe Rouge’, que je n’avais pas repris la plume. Écrire pour soi, un exercice qui me manquait peut-être, qui me manquait sûrement. Écrire parce qu’il y a des moments, des instants où cela semble évident de vouloir se balader dans de nouveaux décors à la rencontre de nouveaux mots, de notes différentes.

Écrire un nouvel album, j’en avais envie depuis longtemps, mais je n’osais pas encore coucher sur le papier les drôles d’idées qui me trottaient dans la tête…Mais le temps qui passe si vite, souvent est libérateur. Et puis la rencontre avec un compositeur, Didier Pascalis, une nouvelle complicité qui réserve des surprises et des moments rares, une complicité tranquille qui redonne confiance.

Alors je me suis dit que le temps était venu pour moi d’assumer toutes les chansons d’un album et de vous proposer mes... Légendes Urbaines !"Jean Guidoni http://jeanguidoni.com/index2.html

Jean Guidoni vit ses passions et ses révoltes sur scène, sans jamais simuler. Jean Guidoni est à la fois son et images; chant, théâtre et danse réunis dans un même théâtre, en un même moment.

Voir Jean Guidoni arpenter une scène qui sait faire vibrer le public à chaque instant, en lui insufflant un fulgurant courant d'émotions tour à tour empreint de tendresse, de violence et d'une profonde vérité. http://jeanguidoni.com/index\_1.html