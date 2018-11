Essayiste de talent Jean-François Kahn présente "M la Maudite-La lettre qui permet de tout dire" Éd Tallandier

"Cet ouvrage est à la fois le concentré des expériences d’une vie et le reflet de ce kaléidoscope qu’est la vie." Jean-François Kahn

Jean-François Kahn : "M la Maudite - La lettre qui permet de tout dire" -Découvrir ! Acheter ! version papier, version numérique ! Éditions Tallandier

Né en 1938, Jean-François Kahn a été professeur, journaliste : Le Monde, L’Express, Europe 1, avant de diriger L’Évènement du jeudi, puis de fonder le journal Marianne. Essayiste de talent, il est l’auteur d’une quarantaine d’ouvrages politiques, historiques, philosophiques.

♫Étonnez-moi Benoît-Générique début ♫Rythmes gitans : Jo Privat et Les Manouches de Paris - Label Columbia CTX 40.396 ♫James Brown et son groupe The JB's ! ♫Franz Schubert : Polonaise ♫Générique fin ♫Étonnez-moi Benoît par Françoise Hardy (paroles Patrick Modiano & musique H. de Courson) Album 33T Mode 509 191 & CD Virgin 8406382

♫Programme

♪

♪

♪