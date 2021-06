Jean-François Kahn : "Mémoires d'outre-vies – Vol. 1 - Je me retourne, sidéré..." > Éditions de L’Observatoire

"Après trois-quarts de siècle qui ont laissé des encoches, des brûlures et des blessures dans ma mémoire, les hasards d’une existence et d’une carrière non programmée ayant fait que je me suis retrouvé au cœur de la plupart des événements qui ont façonné le monde d’aujourd’hui..." Jean-François Kahn

Dans ce premier tome de ses mémoires, Jean-François Kahn se confie sur sa jeunesse jusqu'à la création de l'Événement du jeudi en 1984...

Les mémoires de la mémoire du siècle... Jean-François Kahn, présente :"Mémoires d'outre-vies – Je me retourne, sidéré..."> Éditions de L’Observatoire

La vie de Jean-François Kahn est un roman. Le roman d’un homme fasciné par l’Histoire et par l’art de décrypter l’Histoire : le journalisme.

Observateur des folies du communisme, des dérives du colonialisme, de la montée de l’extrême droite, ce grand reporter raconte ses mémoires, sa traversée d’un siècle fou, où l’on croyait tout possible – et où tout fut possible, hélas.

Se retournant sur sa vie, Jean-François Kahn, livre un récit d’aventures, traversé de révolutions et de coups d’État, de guerres extérieures et intestines, d’humanisme et de terreur, de misères et de servitudes – de bruit et de fureur, de rires et de larmes.

Conteur il nous offre des portraits de personnalités du XXe siècle : Nasser, Che Guevara, Albert Camus, André Malraux, de Gaulle, Mitterrand, Hubert Beuve-Méry, Françoise Giroud.

Fondateur de L’Événement du jeudi en 1984, puis de Marianne en 1997, Jean-François Kahn est l’auteur d’une quarantaine d’essais sur la société française. Il fête en juin 2021 ses 83 ans.