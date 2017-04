Jane Birkin chante Gainsbourg avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France... “Birkin Gainsbourg… Le Symphonique”

Jane Birkin chante Gainsbourg avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France

De leur rencontre jusqu'à aujourd'hui, Gainsbourg et Birkin forment un tandem musical qui traverse le temps et ne cesse d'évoluer musicalement. Après des projets de réorchestration des chansons de Gainsbourg tels que Version Jane, Arabesque et Rendez-vous, Jane Birkin se lance dans l'aventure symphonique avec la complicité de Philippe Lerichomme et Nobuyuki Nakajima.

“Un jour j’ai évoqué à quelqu’un le fait que Serge s’inspirait beaucoup de la musique classique et à quel point il aurait été beau que ses textes soient interprétés avec un orchestre symphonique” Jane Birkin

Ainsi naquit le projet des Francofolies de Montréal, interprété par Jane Birkin avec l'Orchestre Philharmonique de Montréal en 2016. Aujourd'hui, Radio France et Les Visiteurs du soir s'associent pour proposer un grand concert avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Jane Birkin interprète 22 chansons mythiques de Gainsbourg arrangées par le compositeur Nobuyuki Nakajima sous la direction artistique de Philippe Lerichomme.

“Je viens juste d’écouter les arrangements qu’il a composés pour l’occasion, ils sont d’une beauté inouïe, avec une magie à la Mendelssohn, Messian... des airs de jazz, de fantaisie et de charme... J’ai pris des chansons de Serge, les idées de Philippe et la magie de Nobu... et aujourd’hui nait Gainsbourg Symphonique !” Jane Birkin

Orchestre Philharmonique de Radio France / Direction artistique Philippe Lerichomme / Arrangements et piano Nobuyuki Nakajima

Jane Birkin le nouvel album 2017

“Le symphonique” nouvel album de Jane Birkin, un album de reprises en hommage à l’immense Serge Gainsbourg. Jane Birkin souhaite donner une nouvelle lecture des titres incontournables du chanteur, exclusivement des chansons de Serge Gainsbourg en version symphonique.

L’album a été élaboré en compagnie de Philippe Lerichomme et arrangé par le musicien japonais Nobuyuki Nakajima. Celui-ci avait déjà participé à "Jane Birkin sings Serge Gainsbourg" tournée mondiale de Jane qui s’est déroulée entre 2011 et 2013.Le talentueux musicien Nobuyuki a effectivement décidé de se joindre à nouveau à la chanteuse pour la composition de l’album mais aussi pour la tournée commencée le 14 décembre 2016 à Clermont-Ferrand

Jane Birkin et Serge Gainsbourg : une grande histoire

Née à Londres en 1946, Jane Birkin se fait naturaliser Française dans les années 60. L’artiste possède beaucoup de cordes à son arc : auteur, chanteuse actrice à la fois, on la retrouve dès 1968 aux côtés de Serge Gainsbourg dans le film “Slogan” de Pierre Grimblat. C’est ensuite en 1969 que l’immense tube “Je t’aime… moi non plus” avec Serge Gainsbourg sort et connaît un succès foudroyant puisqu’il s’écoule à plus de 99 800 exemplaires! La collaboration entre les deux chanteurs est très appréciée par le public, une histoire d’amour né d’ailleurs entre les deux protagonistes. De cet amour très médiatisé naîtra Charlotte Gainsbourg en 1971, mais le couple connaîtra une rupture à la fin des années 70…

