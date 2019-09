Autour de Jane Berbié : Christophe Ghristi, Cécile Nougaro, Anaïs Constans, Étonnez-moi Benoît à Toulouse !

à réécouter événement France Musique à Toulouse pour les 40 ans de Piano aux Jacobins les 6 et 7 septembre 2019

France Musique en public et en direct de Toulouse ! La chaîne pose ses micros dans le cadre du Festival Piano aux Jacobins. Émissions en public et en direct à la Librairie Ombres Blancges, rue Mirepoix. Rejoignez-nous ! L’entrée est libre !

à réécouter émission Musique matin En direct de France Bleu Toulouse dans le cadre du festival Pianos aux Jacobins

Autour de Jane Berbié, mezzo :

mezzo : Christophe Ghristi, directeur du Théâtre du Capitole de Toulouse - Portrait !Touchez pas au Ghristi

Abonnez-vous à l'émotion ! Saison 19/20 Toulouse, Théâtre du Capitole

Cécile Nougaro, à l'occasion de l'ouverture le 12 septembre de La Maison Nougaro, sur la péniche Sanctanox aux Ponts-Jumeaux à Toulouse. Claude Nougaro aurait eu 90 ans le 9 septembre 19.

Et la participation musicale de :

Anaïs Constans (soprano) et Nico Pavlenichvili (piano)

Anaïs Constans, est diplômée du CRR de Toulouse (classe de Jacques Schwarz), licenciée en musicologie. 2011 à 2013, elle poursuit sa formation au CNIPAL-Marseille. Se perfectionne auprès de Claudine Ducret, Jean Marc Bouget, Nino Pavlenichvili et depuis peu auprès de Mariella Devia. Site officiel de la soprano Anaïs Constans

Avec Robert Massardnous avons passé ensemble le premier concours de Pau. Lui a eu le Premier Prix à l'unanimité, et moi le Premier Prix. Mais je ne faisais pas encore de chant. J'étais en classe de piano, je venais d'obtenir mon prix de solfège. C'était Edouard Gaujac, directeur du Conservatoire de Toulouse, le président du jury.Jane Berbié (1931-)

, © © The Bernand agency

Malgré le refus de carrière artistique de la part de ma mère qui me destinait à la comptabilité ! je me suis tournée d’abord vers le piano pour arriver au chant par la suite. J’ai commencé des études de piano, et je suis entrée au Conservatoire de Toulouse à 13 1/2 dans la classe de Raymonde Blanc-Daurat.Jane Berbié

Jane Berbié rencontre Maria Branèze qui sera sa professeure lors d'une audition devant Gabriel Dussurget, directeur du festival d’Aix en Provence, conseiller artistique à l’Opéra de Paris. S'enchaînent : Le Capitole de Toulouse (1953-1957), Scala de Milan (1958, 1971), Salzbourg (1965), Glyndebourne (1967, 1969, 1971, 1972), Carnegie Hall (1965), Metropolitan (1976)...

Depuis plusieurs années, Jane Berbié se consacre à l’enseignement du chant à Toulouse : Je suis asthmatique et c’est pour ça que j’ai découvert la respiration en accordéon, comme si nous disposions d’un bandonéon en guise d’appareil respiratoire.Jane Berbié

J'ai connu Georges Prêtrelorsqu'il était chef d'orchestre à Toulouse. Il m'avait déjà dirigée au Capitole dans Mercedes, Siébel, Nicklausse. Il était toujours très exigeant, et il avait raison. Avec un grand respect de la musique, de la chose écrite. A présent, on peut faire n'importe quoi, des rallentandi.Jane Berbié

♫Étonnez-moi Benoît-Générique début ♪Rythmes gitans : Jo Privat et Les Manouches de Paris - Label Columbia CTX 40.396 ♪James Brown et son groupe The JB's ! ♪Franz Schubert : Polonaise ♫Générique fin ♫Étonnez-moi Benoît par Françoise Hardy (paroles Patrick Modiano & musique Hughes de Courson) - Label Virgin 8406382

♫Étonnez-moi Benoît - Programme

Je ne brandis aucun drapeau

Je ne veux suivre aucun troupeau

È coma aquo c'est bien,

Ça c'est bien Toulousain

Je n'ai ni maître ni gourou

Ni contremaître, rien du tout

È coma aquo...

♪Les Fabulous Trobadors : _Toulousain (Claude Sicre) - Del'album "_Duels de tchatche et autres trucs du folklore toulousain (2003) - Label Tôt Ou Tard ‎PRO4025

♪Duo Jane Berbié (1931-) & Xavier Depraz, baryton :Mignon d'Ambroise Thomas - Légères Hirondelles – Orchestre Lamoureux, direction Fournet - De l'album "Ambroise Thomas : Jane Berbié, Mady Mesplé, Gérard Dunan, Xavier Depraz, Jean Fournet ‎– Mignon (1964) - Label Deutsche Grammophon ‎136 279

♪Enrico Caruso (1873-1921) :Paillasse de Ruggero Leoncavallo, Acte I - Vesti la giubba - De l'album "Enrico Caruso interprète des airs d'opéra" - Label Pearl GEMM CD 9309

Une aventure sonore réalisée d'après le dossier Tintin à l'Opéra de Diapason n°457 mars 1999...

♪Jane Berbié (1931-) :La Dame blanche de François-Adrien Boieldieu - D'ici voyez ce beau domaine (Acte I) Air de Jenny. Orchestre symphonique de paris, direction Pierre Stoll - De l'album "Tintin et la musique (1961) - Label Musisoft TINCD 1

♪Duo Jane Berbié (1931-) :Lakmé de Léo Delibes - Orchestre national de l'Opéra de Monte Carlo, direction Richard Bonynge – De l'album "Leo Delibes : Lakmé pour solistes choeur et orchestre / en 3 actes / Integrale (1968) - Label Decca 425485-2#1

♪Jane Berbié (1931-) :Così fan tutte de W.-A. Mozart Acte I Sc. 3 - In uomini in soldati (Despina) - London Philharmonic Orchestra, direction Georg Solti - De l'album "Così fan tutte K 588 (intégrale)" - Label Decca Classics 430 101-2

♪Maria Callas (1923-1977) :Carmen de Georges Bizet

♪Mady Mesplé (1931-) :Manon Lescaut de Daniel-François-Esprit Auber. Orchestre Lyrique de l'ORTF, direction Jean-Pierre Marty - De l'album "Manon Lescaut - Intégrale (1990) - Label EMI 763252

♪Duo Jane Berbié (1931-) & Camille Maurane (1911-2010) :L’Enfant et les sortilèges de Maurice Ravel - La chatte / Le chat - Orchestre national de la RTF, direction Lorin Maazel - De l'album "L'enfant Et Les Sortilèges- Intégrale (1961)" - Label Deutsche Grammophon 423718-2

Live ! Anaïs Constans, soprano, accompagnée au piano de Nino Pavlenichvili...

♪Reynaldo Hahn (1874-1947) :A Chloris. Mélodie sur un poème de Théophile de Viau.

♪Francis Poulenc (1899-1963) :1. "C" - Les ponts de C & 2. Fêtes galantes.Mélodies sur deux poèmes de Louis Aragon (1943)

♪Jane Berbié (1931-) : Orphée aux enfers de Jacques Offenbach - Orchestre du Capitole de Toulouse, direction Michel Plasson - Label EMI 7496472

En compagnie de Jane Berbié & Cécile Nougaro : Pierre, son grand-père et Claude, son père...

♪Pierre Nougaro (1904-1988) baryton :

♪Claude Nougaro (1929-2004) :Comme l'hirondelle (Eddy Louiss, Claude Nougaro) - De l'album "Claude Nougaro ‎– L'Enfant Phare (1997)" - Label Philips 534997 2

♪Claude Nougaro (1929-2004) :Dansez sur moi (girl talk)♪Claude Nougaro (1929-2004) : _Locomotive d’Or - De l'album "_Nougaro : Armé d'Amour - Locomotive D'Or (1990) - Label Philips ‎842 383-2

Le poète-chanteur Claude Nougaro interprète Toulouse, dernière captation de son spectacle au Théâtre des Champs-Elysées en 2002...

♪Un dernier morceau : L'Orchestre du Capitole de Toulouse, direction Michel Plasson