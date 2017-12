Jacques Mailhot, humoriste, directeur du Théâtre des 2 Ânes - À l'affiche de "Tout est bon dans le Macron" !

Depuis qu’il a pris la direction du Théâtre des 2 Ânes, Jacques Mailhot s’est attaché à constituer une troupe d’humoristes complice et performante. Cet homme de radio qui fit le succès de la célèbre "Oreille en Coin" de France Inter a toujours estimé que c’est de la complémentarité des hommes et des talents que jaillit le succès.

Saison après saison, il a construit une équipe performante et complice qui a redonné tout son lustre à ce célèbre théâtre, devenu la référence en matière de satire politique.

Alors que le Théâtre des Deux Ânes célèbre ses cent ans, il affiche un mordant et une santé que beaucoup lui envie. À l’heure où l’on s’interroge avec componction pour savoir jusqu’où peut aller la satire politique, plus que jamais la devise du Théâtre des 2 Ânes reste et demeure envers et contre tout "Bien braire et laisser rire" http://www.2anes.com/Les\-spectacles\_457.html

"Tout est bon dans le Macron" Avec Michel Guidoni, Florence Brunold, Gilles Détroit, Anne-Marie Charlotte et Jacques Mailhot. Orchestrations Le Grand Orchestre du Splendid. Théâtre des 2 Ânes, 100 Bd de Clichy, Paris 18e. 01 46 06 10 26.

Nicolas Sarkozy l'a affirmé : "Macron c'est moi , mais en mieux". C'est une réalité Emmanuel Macron est mieux que bien. Cet homme se conjugue au plus que parfait. Tout est vraiment bon dans le Macron !

Une authentique bête de concours sans aucun bas morceau. Du filet pour l'opposition et de la poire pour les électeurs. Ce professeur "Ouibus" est un grand maestro, mieux encore, un premier prix de conservateur. A consommer uniquement sur ordonnances... http://www.2anes.com/Les\-spectacles\_457.html

