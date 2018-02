Isabelle Georges & Jeff Cohen - CD "Vienne-Paris-Hollywood" comédie musicale, chanson, cinéma de l'entre deux guerres

18 bijoux, aux reflets tantôt cabaret, tantôt comédie musicale, chanson ou musique classique...

Isabelle Georges et Jeff Cohen "Vienne-Paris-Hollywood" Enregistré au Studio Malambo, avec l’oreille complice de Laurent Compignie. Acheter ! Télécharger ! Label Harmonia Mundi

Leur nouvel album réunit des compositeurs : Hollaender, Korngold, Glanzberg, partis d'Allemagne, d'Autriche, passés par Paris avant d'aller aux États-Unis, entre comédie musicale, chanson et cinéma de l'entre deux guerres

"Marcher dans les traces de ces compositeurs, interpréter leurs chansons, c’est entendre surgir, dans le vent tumultueux de l’Histoire, la voix de ces hommes qui, malgré peurs et angoisses, au milieu des bruits de bottes, ont su écouter les pulsions de leurs cœurs vibrants pour créer des mélodies, des chansons, pieds de nez malicieux ou poétiques à la bêtise et à l’intolérance !" Isabelle Georges

Isabelle Georges, chante, danse, joue la comédie, le site de l'artiste...

22 FÉVRIER 2018 - FESTIVAL Travelling de Rennes

12 juin 2018 - Festival éclats de voix de Auch

1ER AOÛT 2018 - PROMENADES MUSICALES EN PAYS D'AUGE

14 décembre 2018 - Auditorium Vincennes

