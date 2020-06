Hommage à la soprano Mady Mesplé (1931-2020) : "J’avais une voix juste, et ça c’est un don !"

"Le chemin était tout tracé. Je n’ai pas l’impression d’avoir choisi. J’avais une voix juste, et ça c’est un don. Qu’est-ce qu’on peut faire contre cela ou pour cela ?" Mady Mesplé

11 novembre 1971, l'émission "Cadet Rousselle" présentée par Guy Lux et Sophie Darel - Mady Mesplé interprète Griserie"...

"La Chance aux Chansons" de Pascal Sevran. Mady Mesplé interprète "Tout est Soleil, tout est Printemps" opérette "Valses de Vienne" de Johann Strauss II...

13 octobre 1966, Mady Mesplé interprète "L'air des clochettes" dans l’émission "Le Palmarès des chansons" de Jacques Antoine...

♫Étonnez-moi Benoît-Générique début♪Rythmes gitans : Jo Privat et Les Manouches de Paris - Label Columbia CTX 40.396 ♪James Brown et son groupe The JB's ! ♪Franz Schubert : Polonaise ♫Générique fin ♫Étonnez-moi Benoît par Françoise Hardy (paroles Patrick Modiano & musique Hughes de Courson) - Label Virgin 8406382

♫Étonnez-moi Benoît - Programme

