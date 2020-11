Le chanteur populaire, Hervé Vilard, publie un 3e livre... "Du lierre dans les arbres" > Éditions Fayard

"Lucien, sa moustache asymétrique accentue son faux air de Daryl Zanuck. Il gueule le Mexiiiiico de Mariano, repose son magnum de champagne sur le bar. "Quel métier de con tu fais mon Hervé ! Ils ne t’ont même pas reconnu. Te pardonneront-ils un jour le succès foudroyant de ton Capri ?" Hervé Vilard

"Les nuits parisiennes s’engloutissent dans le couvre-feu. Plus de soixante ans au compteur et Lucien Gaillagot s’active encore à diriger les chefs de rang du Paradis latin. Même fougue, même autorité débonnaire, même disponibilité fédératrice. La clientèle du cabaret, composée de bonnes dames à la permanente immuable, regagne les cars stationnés en enfilade."Hervé Vilard

C'est l'histoire d'un chanteur qui aime son public plus que tout mais qui voudrait disparaître. L'histoire d'un homme qui voudrait donner ce qu'il n'a pourtant jamais reçu...

L'histoire de mille tourments et de mille contradictions que seule l'écriture, poétique, évocatrice, sensible, pouvait tenter de résoudre.

"Bleu azur aveuglant sur Mexico. Je suis plus tenace qu’un puma. Érigé en chanteur national au pays des machos. Une partie de mes chansons, traduites en espagnol à destination de millions d’auditeurs, assure le renouvellement de mes triomphes sur le nouveau continent. Maria Félix m’a ouvert son carnet d’adresses. Ainsi, je tiens le monde."Hervé Vilard

Après d’immenses succès dans la chanson, Hervé Vilard s’est révélé un écrivain avec L’Âme seule, Fayard 2006 ; Livre de poche 2007. Le Bal des papillons, Fayard 2007 ; Livre de poche 2009, ont séduit les lecteurs.

"Je suis un chanteur de nationalité française qui aura fait plusieurs fois le tour du monde, en chantant...Le site officiel de l'artiste...

♫Étonnez-moi Benoît-Générique début♪Rythmes gitans : Jo Privat et Les Manouches de Paris - Label Columbia CTX 40.396 ♪James Brown et son groupe The JB's ! ♪Franz Schubert : Polonaise ♫Générique fin ♫Étonnez-moi Benoît...! par Françoise Hardy (paroles Patrick Modiano & musique Hughes de Courson) – Label Virgin 8406382

♫Étonnez-moi Benoît ‎– Programme...

♪

♪

♪

Serge Elhaïk présente... L’arrangeur britannique Arthur Greenslade (1923–2003)

, © Label Deram

Année 1968

♪Serge Gainsbourg (1928-1991) :"Initials B.B." (Serge Gainsbourg) Arrangements, direction d’orchestre Arthur Greenslade ‎– De l'album "Serge Gainsbourg ‎– Gainsbourg... Forever (2001)" ‎– Label Mercury 548563-2

Année 1967

♪Sylvie Vartan (1944-) :"Comme Un Garçon" (Jean-Jacques Debout / Roger Dumas) Arrangements, direction d’orchestre Arthur Greenslade ‎– De l'album "L’essentiel de Sylvie Vartan” ‎– EP label RCA Victor ‎46.163

Année 2009

♪Arthur Greenslade & His Orchestra :"Puttin’on the Ritz" (Irving Berlin) Arrangements, direction d’orchestre Arthur Greenslade ‎– De l'album "Arthur Greenslade Orchestra #1" ‎– Label Starbone SLD 66

Année 1969

♪Engelbert Humperdinck (1936-) :"Aquarius-Let the Sunshine In" (James Rado et Gerome Ragni/Galt MacDermot) Arrangements, direction d’orchestre Arthur Greenslade ‎– De l'album "Engelbert Humperdinck" ‎– LP label Decca SLK 16 635

Année 1976

♪Shirley Bassey (1937-) :"Can’t Take My Eyes Off You" (Bob Crewe. Bob Gaudio) Arrangements, direction d’orchestre Arthur Greenslade ‎– De l'album "Shirley Bassey ‎– All The Best (2013)" ‎– Label EMI Capitol 721 8282