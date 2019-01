Hervé Niquet : claveciniste, organiste, pianiste, chanteur, compositeur, chef de choeur et chef d'orchestre !

"Je suis arrivé en 1975 à Paris et j'ai connu le Châtelet du temps de Francis Lopez avec ses opérettes tous les jours, 2 fois le dimanche, corps de ballet, ménagerie... J'ai un amour fou pour Robert L'amoureux que j'allais voir dès que je pouvais au théâtre. J'ai été 3 mois boy remplaçant dans une revue de Zizi Jeanmaire au Casino de Paris ! Quand je suis allé à New York avec le ballet de l'Opéra de Paris dans les années 80, on a fait une soirée de bienfaisance avec les danseurs étoiles et Gene Kelly. J'ai travaillé avec lui !" Hervé Niquet