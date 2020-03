"Groupes vocaux français d'hier et d'aujourd'hui" - Avec Claudine Meunier, Jean-Claude Briodin & Rémi Carémel

Jean-Claude Briodin, 88 ans, membre dans une douzaine de groupes vocaux des années 50/60/70 : "Les Double Six", "Les Troubadours", The Swingle Singers, lauréats de plusieurs Grammy Awards, Les Masques, Les Fontana, Les Angels, Les Riff...

Claudine Meunier, 93 ans, dans à peu près les mêmes groupes, sauf "Les Troubadours", en plus "Les Blue Stars" de 1956 à 1959, un groupe incroyable !

Rémi Carémel, auteur du blog : "Dans l’ombre des studios"

♫Étonnez-moi Benoît-Générique début♪Rythmes gitans : Jo Privat et Les Manouches de Paris - Label Columbia CTX 40.396 ♪James Brown et son groupe The JB's ! ♪Franz Schubert : Polonaise ♫Générique fin ♫Étonnez-moi Benoît par Françoise Hardy (paroles Patrick Modiano & musique Hughes de Courson) - Label Virgin 8406382

