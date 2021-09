The Fool a 50 ans... Les confidences de Gilbert Montagné à l'occasion de la réédition de son Album Mythique !

Auteur-compositeur-interprète, Gilbert Montagné n'est pas seulement un artiste à la côte d'Amour incomparable, mais un citoyen vigilant et engagé qui veille à rester à l'écoute de ses semblables... Gilbert Montagné nous entraîne dans un tourbillon !

"The Fool" Tube de l'année 1971, a révélé a 20 ans Gilbert Montagné, et s'est imposé dans le monde entier !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

No, no don't let me play the fool,

I can't really love you by the rules

For my love is sweet and free

No, no don't let me play the fool,

For this thing you ask oh ! it's so cruel,

Can't you see it isn't me...

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

À l'occasion du 50e anniversaire, réédition remasterisée du célèbre album "The Fool" avec le bonus "The Fool in Love"

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Réalisé à Londres au studio Trident, avec les musiciens de Joe Cocker et les cordes d'Elton John, puis au château d'Hérouville par Dominique Blanc-Francard...

, © Radio France / Annick Haumier / RF

"Je veux essayer d'entrer dans les tous premiers instants de ma vie... " Gilbert Montagné

De Gilbert Montagné : "Au jardin de ma vie"> Éditions Flammarion

, © Radio France / Annick Haumier / RF

Le chanteur lève le voile sur les secrets qui ont bercé sa jeunesse, sur les expériences traumatisantes de ses parents sous l'Occupation allemande.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Enfant choyé, confident de sa mère, il raconte les années difficiles, la recherche et la découverte du bonheur avec son épouse Nicole. Gilbert Montagné, le site de l'artiste...

, © Radio France / Annick Haumier / RF

♫Étonnez-moi Benoît-Générique début♪Rythmes gitans : Jo Privat et Les Manouches de Paris –Label Columbia CTX 40.396 ♪James Brown et son groupe The JB's ! ♪Franz Schubert : Polonaise ♫Générique fin ♫Étonnez-moi Benoît par Françoise Hardy (texte Patrick Modiano & musique Hughes de Courson) – Label Virgin 8406382

♫Étonnez-moi Benoît - Programme