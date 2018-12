"Au terme comédien, je préfère celui d’acteur" Gérard Jugnot : "Le dictionnaire de ma vie" Éditions Kero

De son enfance au Splendid, des Bronzés aux Choristes, Gérard Jugnot retrace sa carrière ponctuée de grands succès et de fous-rires. Il revient sur la découverte précoce de sa vocation, les premiers spectacles joués dans des salles improvisées; son engagement pour l'association Rire Médecin, sa relation à la paternité... mais aussi les galères des petits r^les, les échecs commerciaux, ses angoisses.

Gérard Jugnot présente "Le dictionnaire de ma vie" réalisé avec Luc Larriba.Découvrir ! version papier, version numérique. Éditions Kero

Acteur Bravitude Choristes Duo Échec Français moyen Grosses têtes Histoire Intimité Jo (Pépé) Kilomètres Loto Mots père Noël Odeur Paternité Questionnaire de Proust Rire médecin Splendid Théâtre Urne Vin White and Black Xorro Yerres Zesbron

Des films qui lui ressemblent, des films qui nous ressemblent. Dans son dictionnaire, Gérard Jugnot nous livre les clés de sa popularité et de sa formidable carrière qui font de lui un des acteurs les plus aimés !

La très grande majorité des français se reconnaît dans ce bonhomme, naïf, timide, authentique, bienveillant, doté d'un remarquable bon sens et d'une formidable humanité. Ou comment monsieur Personne est devenu monsieur Quelqu'un !

Acteur, comédien, réalisateur, scénariste et producteur, Gérard Jugnot a joué dans plus d’une centaine de films, de nombreuses pièces de théâtre, réalisé et produit dix films...

"La Raison d’Aymé" Isabelle Mergault signe une nouvelle comédie désopilante, mise en scène par Gérard Jugnot. C’est elle-même qui donne la réplique à Gérard Jugnot et incarne… sa conscience.

