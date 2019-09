François Armanet, publie : "Les minets" & Gérard Manset : "Tracer le chemin du compositeur solitaire"

"Ceux qui ont la nostalgie des années 60 ne les ont pas vécues" Mick Jagger

C’était la rentrée 66, j’avais 16 ans. Au lycée, depuis peu, on disait que je faisais partie de la bande du Drugstore. Sur les Champs, ce n’était pas aussi évident...

François Armanet, présente :Les minets-Éditions Stock

Guy s’était déjà installé au premier rang pour en prendre plein la gueule. Dans les Godard, y a toujours une femme à poil. Ce samedi-là, il revoyait le film une seconde fois : pour la clope que Léaud fait sauter à sa bouche, geste adopté sur-le-champ, et pour les petits shetlands moulant les seins de Chantal Goya et Marlène Jobert...

À l’heure du goûter, on filait à l’Étoile. Philippe, Slim Fit velours milleraies bleu ciel feu de plancher sur des mocs weston éculés, débarquait au Drugstore avec un semblant de hâte. Toute l’histoire avait démarré par un couplet des Play-Boys : "J’ai pas peur des petits minets/Qui mangent leur ronron au Drugstore...."

Phil, Guy et les autres, minets habillés par Renoma, sont des vauriens ou des blousons dorés selon les heures. Aux virées en boîtes et aux vacances londoniennes vont se succéder trips d’acide et commandos mao-spontex.

François Armanet, rédacteur en chef à L'Obs, est l'auteur de plusieurs livres, dont La Bonde du Drugstore (roman et film) - Le détail qui tue (avec Élisabeth Quin).

À paraître, Gérard Manset :Récits barbares- Éditions Albin Michel

"Cinq nouvelles énigmatiques reliées entre elles, évoquent l'atmosphère des contes romantiques allemands, la beauté étrange des oeuvres de Maurice Maeterlinck. La relecture de ces contes revus et corrigés par un artiste d'avant-garde ménage un effet de surprise." Albin Michel

Le dernier album : " MANSETLANDIA - À bord du Blossom" - Label Parlophone

Auteur-compositeur-interprète, peintre, photographe et écrivain, Gérard Manset, le site officiel...

♫Étonnez-moi Benoît-Générique début ♪Rythmes gitans : Jo Privat et Les Manouches de Paris - Label Columbia CTX 40.396 ♪James Brown et son groupe The JB's ! ♪Franz Schubert : Polonaise ♫Générique fin ♫Étonnez-moi Benoît par Françoise Hardy (paroles Patrick Modiano & musique Hughes de Courson) - Label Virgin 8406382

♫Étonnez-moi Benoît - Programme