Le parcours vocal atypique de la soprano Ève Brenner à la voix aux cinq octaves !

Après ses études de chant au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, Ève Brenner devient l'interprète des jeunes compositeurs.

Ève Brenner n'hésite pas à s'aventurer dans le domaine de la chanson. Sa voix magnifique, puissante et rare, couvrant cinq octaves, est rendue célèbre par les tubes indissociables Le Matin sur la rivière, et, A comme amour...

♫Étonnez-moi Benoît-Générique début♪Rythmes gitans : Jo Privat et Les Manouches de Paris - Label Columbia CTX 40.396 ♪James Brown et son groupe The JB's ! ♪Franz Schubert : Polonaise ♫Générique fin ♫Étonnez-moi Benoît par Françoise Hardy (paroles Patrick Modiano & musique Hughes de Courson) - Label Virgin 8406382

♫Étonnez-moi Benoît - Programme

♪Georgius (1891-1970) :Kekseksa Papa - De l'album "1944 Souvenirs de la libération (2014)" - Label Marianne Mélodie 414634

♪Roger Bourdin (1923-1976) :Promenade à trois. Orchestre de la musique Légère de L'ORTF, direction Paul Bonneau - De l'album "Musicolor / Vol. 5 " - Label Technisonor TEC 505

♪Ève Brenner (1940-) :Le matin sur la rivière♪Ève Brenner : Terre natale (Franck Thomas, Charles Callet – arrt Jean-Claude Petit) De l'album "La plus grande voix du monde - Label Marianne Mélodie 3640349

♪Yma Sumac (1922-2008) :La molina (the mill song) - De l'album "Fuego del Ande - Yma Sumac (2008)" - Label Emi 8326812

♪Ève Brenner :Classical disco d'Alan Reeves

♪Pierre Bachelet : _Elle est d'ailleurs - De l'album "_Pierre Bachelet : L'intégrale des albums studio (1980) - Label Sony 88875056402/2

♪