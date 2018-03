France Musique en public du Salon Livre Paris 2018 : Avec Marie Modiano, Philippe Chevallier & Jean-Pierre Guéno

Plus de 3 000 auteurs sont présents au Salon Livre Paris. Les amoureux de la lecture les rencontrent sur les Scènes et les stands des éditeurs afin d'échanger avec eux et partager leur passion pour le livre. Y aller ! 16 au 19 mars 2018 - Porte de Versailles.

Marie Modiano "Pauvre chanson et autres poèmes" Collection L'Arbalète. Éditions Gallimard

À l'occasion de la sortie de son album "Pauvre chanson" se mêle pour la première fois chansons et poèmes dans un même recueil. Autour des dix chansons interprétées sur ce nouveau disque, Marie Modiano écrit une quarantaine de ballades, de poèmes. Ses personnages réels ou imaginaires : aventuriers, poètes, fous, amoureux, femmes perdues... habitants de paysages sans cesse recomposés.

Marie Modiano est auteure-compositrice et chanteuse. Elle a publié aux Éditions Gallimard un recueil de poèmes "Espérance mathématique" et 2 romans "Upsilon Scorpii" et "Lointain"

Philippe Chevallier : "La chanson exactement. L'art difficile de Claude François" Collection Hors collection - Éditions Puf

La concentration de talents qui a rendu possible la variété française des années 1960-1970 est l'un des secrets les mieux gardés de la musique du siècle dernier, Les arrangeurs et musiciens de cette époque - formés au conservatoire ou au jazz - ne se préoccupaient pas des prix et distinctions qu'ils avaient déjà tous raflés à vingt ans ! Ils cherchaient le public si difficile à atteindre et à convaincre.

Héros de cet âge d'or par la constance de son art et la longévité de son succès, Claude François (1939-1978) défie le jugement esthétique : admiré par la profession, mais méprisé en dehors, il fait ricaner les uns et danser beaucoup d'autres.

Par sa précision métronomique, ce batteur de formation a porté la chanson populaire à un niveau d'excellence qui brouille les partages et demande de repenser ces choses magnifiquement évanescentes auxquelles l'esthétique n'a jamais su accorder leur vraie place. Assurément, il est plus difficile de penser Alexandrie, Alexandra que la Symphonie héroïque.

Cet essai riche en informations rares ou inédites, tente de percer l'énigme de ce qui se tient entre le grand et le petit, en ce juste milieu qui se révèle un sommet d'exigence et de rigueur.

Philippe Chevallier est philosophe. Collaborateur régulier de Philosophie magazine, spécialiste de Michel Foucault : "Michel Foucault. Le pouvoir et la bataille", a dirigé avec Antoine de Baecque "Le Dictionnaire de la pensée du cinéma". Il travaille à la Bibliothèque nationale de France.

Jean-Pierre Guéno "La mélodie volée du Maréchal : L'incroyable histoire de Casimir Oberfeld, compositeur (malgré lui) de l'hymne pétainiste" Éditions de L'Archipel

"C'est vrai" - "Paris sera toujours Paris" - "Félicie aussi"... Durant les années 1920-1930, Casimir Oberfeld signe les musiques de refrains populaires : Mistinguett, Maurice Chevalier, Fernandel, Arletty... On lui doit aussi les thèmes de nombreuses revues de music-hall, d'une soixantaine de films : Le Schpountz, Fric-Frac...

Ironie de l'Histoire, en 1941 le compositeur est assigné à résidence à Uzerche, La Margoton du bataillon, son air d'opérette créé en 1933 est plagié et devient le refrain "Maréchal, nous voilà"

Ceux qui entonnent l'hymne vichyste ignorent que la mélodie est celle d'un juif polonais interdit de toute activité officielle. Oberfeld mourra d'épuisement en déportation à 42 ans, lors de la marche de la mort, précédant la libération du camp d'Auschwitz, dont il a été le pianiste en 1944.

Jean-Pierre Guéno, ancien élève de l’École normale supérieure de Saint-Cloud, écrivain, historien, Il a dirigé le développement culturel de la Bibliothèque nationale, puis les Éditions de Radio France. Il est aujourd’hui directeur de la culture du groupe Aristophil, des musées des Lettres et Manuscrits de Paris et de Bruxelles. Auteur "Paroles de poilus" - "Paroles d'Étoiles" - "Lili Marleen"...

