France Musique En public, Cité du Vin-Bordeaux : Alain Merkès, Jean-Claude Calon, Xavier Viton et Les Hurlements d'Léo

Cité du Vin, 134 Quai de Bacalan à Bordeaux. Exposition "Le Vin et la Musique, accords et désaccords".Du 23 mars au 24 juin 2018

Une exposition à voir et à entendre ! Près de 150 œuvres issues de collections françaises et européennes : peintures, céramiques, partitions, livres de musique, instruments, bijoux de scène… Sélection d’extraits d’opéras et de ballets, des chansons et des airs à boire !

, © Radio France / Emmanuelle Lacaze

L'histoire débute à Bordeaux en 1996 où une bande de cinq copains jouent dans les bars et scènes de la région... En live ! "Les Hurlements d'Léo" sont présents :

Laurent Bousquet (chant, guitare)

Julien Arthus (chant, guitare, sax)

Vincent Serrano (chant, violon, oud) Jocelyn Gallardo (accordéon) David Bourguignon (guitare folk) Bayrem Ben Amor (guitare)

Le groupe évolue pendant 2 ans pour se stabiliser à la formation actuelle en 1998, nombreux concerts dans les festivals : Bourges, La Rochelle, Rennes, Angoulême...

1998 "Les Hurlements d'Léo" enregistrent leur premier album "Le Café des jours heureux" qui inspira la création d'un bar dans Bordeaux !

2017, ils partent pour une vingtaine de dates en France pour fêter les 20 ans du groupe. Sortie le 16 mars 2018 de leur 7e album "Luna de Papel" label Irfan.

Alain Merkès, fils de… La chanteuse d’opérette Paulette Merval et de Marcel Merkès, partenaires à la scène

Sorti du Conservatoire de Bordeaux en 1975 avec un premier prix d’opérette, Alain Merkès intègre Mogador. Il s’illustre dans les œuvres d’Offenbach : La Vie Parisienne, La Fille du Tambour-Major, dans l’opérette classique : les Saltimbanques..., l’opérette de l’entre-deux guerres : Là-Haut avec Michel Dunand, Coup de Roulis, L’Auberge du Cheval Blanc..., l’opérette viennoise : Le Pays du Sourire..., de l’après guerre : La Route Fleurie, Monsieur Carnaval...

1980, il interprète "Un de la Canebière" au théâtre de la Renaissance à Paris. 1982, à Besançon, il crée une opérette de Francis Lopez " Vacances au soleil". 1984, on le voit à l’Olympia avec ses parents et à Pleyel en 1994. Il prend la direction des saisons d’opérettes de l’Opéra de Bordeaux au théâtre Fémina en 1994. Pendant de nombreuses saisons, il propose cinq spectacles par saison qui balaient l’histoire de l’opérette avec éclectisme.

Jean-Claude Calon, artiste lyrique et comédien et bordelais.

Originaire de Boulogne-sur-Mer, entre au CNSM de Paris où il obtient un Premier Prix d’Opérette et comédie musicale. Trois ans de spectacles au Châtelet dirigé par Maurice Lehmann. Jacques Brel l’engage dans “L’homme de la Mancha“. A la mort de Dario Moreno il reprend le rôle de Sancho Pancha avec Robert Manuel. “Un violon sur le toit” créé par Yvan Rebrof. 1975, il crée “Monte-Cristo” comédie musicale de Michel Legrand, Eddy Marnay et Jean Cosmos.

Metteur-en-scène : “No no Nanette”, “Flossie”, “Monsieur Carnaval”, “La Belle Hélène” de Jacques Offenbach… Opéra de Toulon (Un de la Canebière), Opéra de Bordeaux (La Chauve-souris), Opéra de Metz (Un de la Canebière), Opéra de Marseille (La Veuve Joyeuse)…

Comédien : “La vie et rien d’autre” de Bertrand Tavernier avec Philippe Noiret, Sabine Azéma. “L.627” de Bertrand Tavernier. “La fille de D’Artagnan” de Bertrand Tavernier. “La tournée” de Patrice Leconte. “Capitaine Conan” de Bertrand Tavernier. “Ma petite entreprise” de Pierre Jolivet. "Fantôme avec chauffeur" de Gérard Oury…

Xavier Viton, comédien-chanteur, directeur de trois théâtres à Bordeaux : le Trianon, le Café-Théâtre des Beaux-Arts et du Victoire.

Xavier Viton suit des études d’art dramatique, cursus d’art lyrique au Conservatoire de Bordeaux, classe de Mady Mesplé. Baryton léger avec sur scène une cinquantaine de rôles du répertoire d’opéra, d’opéra-comique et d'opérette.

Il créé en 1992, une compagnie de théâtre chanté : "Prima Voce" qu’il dirige 15 ans. Xavier Viton accompagné du scénographe Nicolas Delas, créé à Bordeaux en mars 2006 "le Café-théâtre des Beaux-arts", puis un second théâtre en mars 2010 : "le Théâtre Victoire". Puis la direction du Théâtre Trianon de Bordeaux en septembre 2012.

A l'occasion des 100 ans du Théâtre Trianon, il reçoit la médaille de la ville de Bordeaux en 2013 des mains d'Alain Juppé pour son action culturelle privée en faveur de la cité. Il est depuis 2013, professeur à L'ICART-Bordeaux pour y enseigner le management adapté au milieu culturel.

Programmation musicale

Les 4 Barbus - Le duc de Bordeaux (Blanche, Leca)

Rym Musique 1917852

Charles Aznavour - Douchka

Je n'ai plus quinze ans

Paulette Merval (voix)

Marcel Merkès (voix)

Mario Bua (direction)

Jacques Offenbach - La créole et le 66

C'est dans la ville de Bordeaux (Acte I) Un matelot et choeur

Roger List (voix)

Orchestre Lyrique de l'ORTF

Malibran Musique

Les Hurlements d'Léo

Luna de Papel

En direct de l'auditorium de la Cité du vin à Bordeaux

Michel Legrand et Didier Van Cauwalaert - Le passe Muraille

Solo du peintre des rues

Francis Perrin

Touchstone Records