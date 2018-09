Étonnez-moi Benoît est à Musica - En direct - En public ! Salle de L' Aubette à Strasbourg

en savoir plus événement France Musique en public et en direct de Strasbourg !

Encore apprenti-compositeur Jonathan Pontier avait été confronté à l'image animée, réalisant la musique de courts et moyens métrages. C'est un rapport différent au cinéma qu'il inaugure : la musique conçue pour un film muet devenant sa bande-son intégrale !

Les 90 mn du film Au Bonheur des Dames de Julien Duvivier (1930) exigent une grande variété de situations et de couleurs musicales, une vision dramaturgique compatible avec celle du film sans pour autant lui être subordonnée.

En live !

Les Wàldteïfel : Nouvelle Musique Traditionnelle Alsacienne.Une jeune formation qui se retrouve autour de l’envie de revisiter le répertoire populaire et traditionnel alsacien.

Les Wàldteïfel :Diane Bucciali, chant, percussions - Didier Christen, clarinette, cornemuse - Tom Freudenreich, violon, bouzouki, banjo, mandoline - Fabrice Kieffer, accordéon, vielle à roue - Paul Small, percussions. ive

Cinq musiciens, cinq horizons, cinq parcours. Alsaciens Les Wàldteïfel cherchent à dépoussiérer, à s'approprier, les petits trésors du répertoire populaire d'Alsace, pour leur donner une nouvelle vie, tissée par la multitude d'influences et de cultures.

Jean-Baptiste Mersiol, musicologue, directeur artistique du coffret qui met en lumière l'identité alsacienne "Anthologie du patrimoine musical alsacien 1953-2015"

Focus sur Le Barabili, extraordinaire cabaret artistique qui a marqué les années d'après-guerre à Strasbourg avec son directeur Germain Muller. Et les chansons et sketches sur la vie alsacienne.

En live !

Ensemble Musical "Les Joyeux Brasseurs" de Schiltigheim fondé au début des années 80 à l’initiative de Guy Fischer, entouré de musiciens amateurs.

Guy Fischer, malheureusement décédé, travaillait dans une Brasserie à Schiltigheim, capitale alsacienne de la bière. Traditionnellement de 1950 à fin des années 90 toutes les brasseries alsaciennes avaient leur orchestre de musique alsacienne.

À venir : Animer les 80 ans d’un groupe d’art populaire alsacien, participer aux fêtes de fin d’année à Schiltigheim, commencer l’année musicale par une journée musicale dans le vignoble prés de Colmar...

Ensemble Musical "Les Joyeux Brasseurs" de Schiltigheim : Marcel Bermoser & Claude Muhl, bugles - Théo Mey, trompette - André Mastio & Raymond Schurr, clarinettes - Christian Kapp, clarinette - Noël Kessler & Francis Wolff, barytons - Marcel Weber, trombone - Yannick Hommel, basse - Pierre Weisslocker, batterie.

Louis Oster, musicologue, .spécialiste de l'opérette, dirige depuis 30 ans à Strasbourg le Cercle lyrique Richard Wagner, auteur du "Guide raisonné et déraisonnable de l'opérette et de la comédie musicale"

L’opérette doit son regain à ceux qui l’avaient éclipsée : le cinéma et la télévision. Parmi les milliers d’opérettes écrites pendant 3 siècles et leurs descendantes les comédies musicales, ce guide propose les meilleures de tous les temps qu’elles soient au répertoire ou méritent d'y revenir !

♫Étonnez-moi Benoît-Générique début ♫Rythmes gitans : Jo Privat et Les Manouches de Paris ♫James Brown et son groupe The JB's ! ♫Franz Schubert : Polonaise ♫Générique fin ♫Étonnez-moi Benoît par Françoise Hardy (paroles Patrick Modiano & musique H. de Courson) Album 33T Mode 509 191 & CD Virgin 8406382

Germain Muller - L'Alsace du train sur pneuLe Barabli Frémeaux FA 5728

Les Joyeux Brasseurs

Taverne Schnokelse (Paul Boistelle)

Jean Piat - La jeunesse de toujours

La jeunesse, l'amour, la vie

Gallus

Richard Tauber - Le Gentleman Ténor

Behüt' dich Gott (Nessler)

EMI

Oscar Strauss

Le Moulin sans souci

Les Joyeux Brasseurs

Rose-Strissel (Bouquet de roses) (Pierre Schneider)

Les Joyeux Brasseurs

Dersch-Polka (dernière polka) (Richard Roth)

Le Barabli

Steckelburi Swingt (Germain Muller)

Frémeaux FA5728

Le Barabli

Oh Julie

Frémeaux FA5728

Le Barabli

Jacques Martin - Oh Julie

Frémeaux FA5728

Anthologie du patrimoine musicale alsacien

Mr Bretzel - Chui Alsacien Man

Frémeaux FA5694

L e roi de la tyrolienne

Andreany - Chant vosgien

Marianne Melodie

Extrait de "Au Bonheur des dames"

Denise arrive à Paris et découvre la capitale (Jonathan Ponthier)

Extrait de "Au Bonheur des dames"

Chez Mme Desforges (Jonathan Ponthier)

Fred Raymond - Maske im blau

Waldteilfel

Titre 1

WaldteifelTitre 2