82e édition de La Fête de l’Humanité - Histoire de la fête de l’Huma en chansons !

Que l’on ait 5, 20, 50 ans... que l’on vienne en groupe d’amis, en couple; en famille, que l’on soit militant ou non, novice ou habitué, la Fête recèle des surprises, des émotions musicales, politiques, artistiques, littéraires, gastronomiques… Y aller à La Fête de l’Humanité.

Pour la 80e édition de la Fête de l’Humanité, l'écrivain Valère Staraselski s’est plongé dans l'histoire d’une fête née en 1930 pour défendre le journal de Jaurès. Au fil des pages, on remonte le temps de Fête en Fête...

Avec - Valère Staraselski "La Fête de l'Humanité : comme un air de liberté" - Éditions du Cherche Midi - Découvrez le livre en version papier et en version numérique.

Sortie le 24 août 2017, le nouveau roman de Valère Staraselski "Le Parlement des cigognes" - Éditions du Cherche Midi - Découvrez le livre en version papier et en version numérique.

"Valère Staraselski" par Vincent Ferrier - Éditions de L’Ours blanc - Portrait de l'écrivain et essayiste : un entretien, des notes de lecture de V. Ferrier et un choix de critiques littéraires. Découvrez le livre ici !

Avec - Edgar Garcia directeur et programmateur de la Scène Zebrock, animateur de la Grande Scène

L’union de 2 groupes de la chanson française "Les Ogres de Barback et Les Hurlements d'Léo" 15 ans après, ont relancé "Un Air, Deux Familles" l’un des projets les plus emblématiques de la scène indépendante française des années 2000 ! Découvrez le site et le nouvel album "La tribu de Pierre Perret"



, © sortie le 20 octobre 2017

Avec "Les Ogres de Barback" projet collectif avec "Les Hurlements d'Léo" Ils sont... 12 ! En concert samedi 16 septembre – 15h15 – Grande Scène

, © Sortie le 26 mai 2017

Après un retour sur scène pour cinq concerts début 2017, paraît un nouvel album de ce projet " Latcho Drom live 2017" le 26 mai 2017.

Camille et Julie Berthollet "Les sœurs prodiges du classique" Deux artistes en concert dimanche 17 septembre – 14h30 – Grande scène

►ETONNEZ-MOI BENOÎT - GENERIQUE DEBUT

♫RHYTMES GITANS : JO PRIVAT ♫JAMES BROWN ET SON GROUPE THE JB's : SAME BEAT PAR JO PRIVAT ET LES MANOUCHES ♫FRANZ SCHUBERT : POLONAISE

►ETONNEZ-MOI BENOÎT - GENERIQUE FIN

♫PATRICK MODIANO / G. LOUVAIN : ETONNEZ MOI BENOIT PAR FRANCOISE HARDY - ALBUM 33T MODE 509 191 / CD LABEL VIRGIN 8406382

ETONNEZ-MOI BENOÎT - PROGRAMME

♫Live ! Rue du temps par Les Ogres de Barback" et "Les Hurlements d'Léo" avec un accordéon et un chanteur

♫Fleur bleue par Charles Trenet, 1938

De 1930 à la guerre...

►Ambiance de La fête de l'Huma en 1945, SNCF, mineurs, musique... Document Ina

La fête de l'Humanité guerre, Chateaubriant. Après guerre, Vincennes. Développement des spectacles...

♫Le chant des partisans par Les Chœurs de l’Armée Rouge

►Fête de l'Huma 1945 : Marcel Cachin puis Maurice Thorez... Document Ina

Artistes très divers. La guerre d'Algérie

♫Marjolaine par Francis Lemarque, 1954 et 1957

Parlez-nous un peu de vous...

♫Nuit Blanche par Jo Privat

♫Mille bouches par Camille Hardouin

♫Live ! Jojo par Les Ogres de Barback et Les Hurlements d'Léo - trois chanteurs deux guitares et un accordéon

♫L’âge d’or, créé par Léo Ferré pour la Fête de 1959. (Jean-Michel Defaye, 1966)

La pop Pink Floyd (Joan Baez...) 1970 à la Fête de l’Huma - Marcel Amont

♫Astronomy Domine - 1967

►1971 - Départ de Vincennes à la Courneuve... Document Ina

Barbara s’est produite à la Fête en 1972...

♫Göttingen par Barbara - 1967

►Tous à l'Huma - Johnny Hallyday (1985) Gérard Depardieu (1993)... Document Ina

♫Pata pata par Miriam Makeba, 1977

Le parti étant tombé, est-ce que la fête n'est pas devenue plus importante ?

♫Communiste par Cyril Mokaiesh, 2017

Le classique à la Fête de l'Huma...

♫Live ! Camille et Julie Bertholet - La vie en rose arrangée pour 2 violons ♫Live ! Camille et Julie Bertholet - Glière Prélude et Etude – violon, violoncelle

►On mange bien ! à la Fête de l'Huma.. un jeune couple non communiste (1996) Document Ina

♫Eric Amado : La valse de l'Huma, de Pierre Gamarra et Jean Wiener - 1955

♫Théodorakis : Les luttes du peuple grec - Maria Farandouri