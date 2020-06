Étonnez-moi Benoît rend hommage à Michel Legrand (1932-2019) : Compositeur de génie au fabuleux parcours !

"Après le succès de ses concertos pour piano et pour violoncelle, Michel Legrand revient sur cette première passion : la musique classique et moderne, étudiée dans ses jeunes années sous la houlette de Nadia Boulanger, et mise entre parenthèses au profit de la chanson, du jazz, du cinéma !"

"Le jazz je l’aime avec ma raison, mon cerveau, ma technique mais je l’aime aussi physiquement" Michel Legrand

19 avril 1976 : "L'affaire Thomas Crown - The windmills of your mind" Oscar de la meilleure chanson originale en 1969. Michel Legrand avec François Zanotti, batterie et Jean-Yves Petiot, basse...

Premier enregistrement classique, de et par Michel Legrand ! Avec Michel Legrand, piano. Henri Demarquette, violoncelle. L'Orchestre Philharmonique de Radio France, direction Mikko Franck.

L'album :"Michel Legrand. Concerto pour piano. Concerto pour violoncelle" >publié par Sony Classical & France Musique

, © Radio France

Réécouter ! l'émission du 2 septembre 2017...

♫Étonnez-moi Benoît-Générique début ♪Rythmes gitans : Jo Privat et Les Manouches de Paris - Label Columbia CTX 40.396 ♪James Brown et son groupe The JB's ! ♪Franz Schubert : Polonaise ♫Générique fin ♫Étonnez-moi Benoît par Françoise Hardy (paroles Patrick Modiano & musique Hughes de Courson) - Label Virgin 8406382

♫Étonnez-moi Benoît - Programme

Près du petit bois s'étend un étang

Un petit étang et des plus tentant,

Le soleil étant éclatant

Nous avons dit : Baignons-nous à l'instant

Un deux, qu'on est heureux

Quand on trempe ses pieds dans l'eau bleue...

♪Duo Mireille & Jean Sablon :Les Pieds Dans L'eau (Mireille / Jean Nohain) ‎– De l'album "Les Chansons De Mireille Et Jean Nohain" ‎– Label EMI France 2536882

♪Duo Fernandel & Marie Bizet :Pour Être Ordonnance - de l'Opérette "Ignace" (Jean Manse / Roger Dumas ) Orchestre Pierre Chagnon – Label Columbia ‎DF 3277

♪Michel Legrand (1932-2019) :Concerto pour piano et Orchestre (2e mvt) Michel Legrand, piano. Orchestre Philharmonique de Radio France, direction Mikko Franck – De l'album "Michel Legrand - Concerto pour piano. Concerto pour violoncelle (2017) – LabelSony Classical & France Musique

♪Francis Lemarque (1917-2002) : _Une Rose Rouge (1960) (_Norbert Glanzberg / F. Lemarque) Orchestre Michel Legrand Et Chœurs ‎– Label Fontana 460.670

3 novembre 1967 Claude Nougaro accompagné par son orchestre avec Maurice Vander, piano...

♪Claude Nougaro (1929-2004) :Le Cinéma (1962) (Michel Legrand / Claude Nougaro) Avec Michel Legrand, piano et son Orchestre ‎– Label Mercury 983 027-8

♪Michel Legrand And His Orchestra :I Love Paris (1954) (Cole Porter / Michel Legrand) ‎– Label Columbia CL 555

♪Michel Legrand Et Son Orchestre :Di-Gue-Ding-Ding (1964) (Michel Legrand) ‎– De l'album "Michel Legrand – Archi-Cordes" ‎– LP label Philips B 77 986

♪Michel Legrand (1932-2019) :Quand Ça Balance... (Eddy Marnay / Michel Legrand) Michel Legrand Chante Et S'accompagne (1964) ‎– Du coffret "Michel Legrand ‎– Anthology (2013)" ‎– Label EmArcy 534 556 9

♪Ray Charles (1930-2004) :Love Makes The Changes (1989) (M. Legrand / Alan & Marilyn Bergman) Toots Thielemans, harmonica – De l'album "Ray Charles – B.O. Du Film De Michel Legrand "Cinq Jours En Juin" ‎– Label Philips 872 936-7

♪Miles Davis (1926-1991) trompette :Concert On The Runway (1991) B.O. film ‎Dingo (1991)" ‎– De l'album _"_Miles Davis ‎– Perfect Way : The Miles Davis Anthology - The Warner Bros. Years (2010) ‎– Label Warner Classics & Jazz 5249823812

Musique écrite et dirigée par Michel Legrand. Chanteurs : Anne Germain, Christiane Legrand, Jacques Revaux...

♪Anne Germain (1935-2016) :Amour, Amour (1970) B.O. film "Peau d'Âne" de Jacques Demy & Michel Legrand ‎– Label Play Time ‎PL971138

♪Michel Legrand (1932-2019) :Concerto pour piano et Orchestre, La plus que lente. Henri Demarquette, violoncelle. Michel Legrand, piano. Orchestre Philharmonique de Radio France, direction Mikko Franck – De l'album "Michel Legrand - Concerto pour piano. Concerto pour violoncelle (2017) – LabelSony Classical & France Musique

♪Christiane Legrand (1930-2011) :Rien De Grave Dans Les Aigus (Michel Legrand)

♪Emmanuel Chabrier (1841-1894) :Danse Slave - Opéra Comique "Le Roi Malgré Lui" Detroit Symphony Orchestra, direction Paul Paray – De l'album "Chabrier, Detroit Symphony, Paul Paray ‎– España / Danse Slave / Fête Polonaise / Suite Pastorale / Gwendoline Overture (1961)" – LP label Mercury Living Presence SR90212

♪Josef Strauss :Auf Ferienreisen, Polka schnell, Op.133. Wiener Philharmoniker, direction Claudio Abbado

♪Gabriel Bacquier & Mady Mesplé : Rigoletto

♪La Bolduc : Les Vacances

Réécouter ! l'émission du 23 mars 2013...