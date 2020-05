Étonnez-moi Benoît rend hommage à Jean-Loup Dabadie (1938-2020) de l'Académie française : "Orfèvre des mots"

"Jean-Loup Dabadie, l'auteur de chansons, de théâtre, de cinéma, que nous admirons tous, mais aussi l'homme merveilleux, souriant, généreux, radieux, qu'il était dans la vraie vie. Après une première émission en décembre 2011, nous avions le projet de nous revoir bientôt..." Benoît Duteurtre

"...Mais c'est d'abord le parolier de chansons célèbre et moins connu, et le mélomane que j'ai voulu mettre à l'honneur dans notre entretien, du 24 décembre 2011." Benoît Duteurtre

En forme de conversations joyeuses et complices avec son épouse Véronique, Jean-Loup Dabadie nous offre des histoires inédites et savoureuses, de rencontres : Serge Reggiani, Guy Bedos, Annie Girardot à Yves Montand, Claude Sautet et Yves Robert, Jean Gabin, Romy Schneider, Julien Clerc...

Par Véronique Dabadie : "Conversations avec Jean-Loup"> Cherche Midi Éditeur

"Le petit écolier qu'il était ne l'a jamais quitté. Aujourd'hui, je le vois ranger ses crayons de couleur le soir sur sa table, ses plumes, ses papiers, également de toutes les couleurs. Il referme ses dictionnaires et éteint sa lampe comme si l'école était finie pour la journée.

Cette organisation enfantine contraste depuis toujours avec son penchant permanent pour l'improvisation des heures, des saisons, voire des années. Le lendemain, chez Jean-Loup, n'est jamais en accord avec la veille.

Michel Piccolil'a appelé un jour "un écrivain mélancomique", c'est bien dit. Il y a en Jean-Loup un incessant désordre amoureux pour les mots, les images, les histoires."Véronique Dabadie

Véritable homme-orchestre de l'écriture, Jean-Loup Dabadie (1938-2020) était un Grand Témoin de son Temps.

♪Rythmes gitans : Jo Privat et Les Manouches de Paris - Label Columbia CTX 40.396 ♪James Brown et son groupe The JB's ! ♪Franz Schubert : Polonaise ♫Générique fin ♫Étonnez-moi Benoît par Françoise Hardy (paroles Patrick Modiano & musique Hughes de Courson) - Label Virgin 8406382

♫Étonnez-moi Benoît - Programme

6 mars 1970, Michel Piccoli & Romy Schneider enregistrent le thème du film "Les choses de la vie" de Claude Sautet...

♪Duo Romy Schneider (1938-1982) & Michel Piccoli (1925-2020) :Chanson d’Hélène (Jean-Loup Dabadie) – Label Polygram

On ira tous au paradis même moi

Qu'on soit béni ou qu'on soit maudit, on ira

Toutes les bonnes sœurs et tous les voleurs

Toutes les brebis et tous les bandits

On ira tous au paradis...

♪Michel Polnareff (1944-) : _On Ira Tous Au Paradis (_Jean Loup Dabadie / Michel Polnareff) – De l'album "Michel Polnareff – Polnarevolution (1972) – LP Label Disc'AZ ‎STEC 136

♪Les Sax Brothers : B.O. film "Nous Irons Tous Au Paradis" – De l'album _"_Vladimir Cosma ‎– Cosma Cinema Collection - Vol. 8 : Un Élephant Ca Trompe Énormement / Nous Irons Tous Au Paradis" – Label Pomme Music 950 222

Il était né à Mexico

C’était oune drôle de zigoto

Ca n’est pas qu’il était costaud

A part ça qu’il était très beau...

♪Les Frères Jacques :Le Général Castagnetas (Marcel Dabadie / Jacques-Henri Rys) ‎– De l'album "Il était une fois Saint-Germain-des-Prés (1940-1952)" – Label Forlane ‎586 201-2

Quand j'étais gosse, haut comme trois pommes

J'parlais bien fort pour être un homme

J'disais, je sais, je sais, je sais, je sais

C'était l'début, c'était l'printemps

Mais quand j'ai eu mes 18 ans

J'ai dit, je sais, ça y est, cette fois je sais...

♪Jean Gabin (1904-1976) :Maintenant Je Sais (Philip Green / Jean-Loup Dabadie) Orchestre Jean-Pierre Sabar – Label CBS 2506

Ils rient sous la pluie

Infidèle photo d'elle

Et de lui

Si belle...

♪Emily Loizeau :La Photographie (Jean-Loup Dabadie / Olivier Koundouno / Emily Loizeau) ‎– De l'album "Emily Loizeau – Pays Sauvage (2009) ‎– Label Polydor 531407-7

Combien de temps...

Combien de temps encore

Des années, des jours, des heures, combien ?

Quand j'y pense, mon coeur bat si fort...

Mon pays c'est la vie...

♪Serge Reggiani (1922-2004) : _Le Temps qui reste (_Jean-loup Dabadie / Alain Goraguer) ‎– De l'album "Various ‎– Autour De Serge Reggiani ‎– Label Trema ‎710 833

♪Kathleen Ferrier (contralto):Ombra mai fù (1738) Opéra Serse (Xerxès, HWV40) de Georg Friedrich Haendel. London Symphony Orchestra, direction Sir Malcolm Sargent (1948) – De l'album "Kathleen Ferrier : Arias and Songs (1946-1950 Recordings)" – Label Naxos 8112071

Je le sais

Sa façon d'être moi parfois vous déplaît

Autour d'elle et moi le silence se fait

Mais elle est

Ma préférence à moi...

♪Julien Clerc (1947-) : _Ma Préférence (_Jean Loup Dabadie / Julien Clerc) – De l'album "Julien Clerc ‎– Fans, Je Vous Aime (2016)" – Label Parlophone ‎0190295903435

Recording Philadelphia Athletic Club, Philadelphia (Mississippi) - January 20 & 22, 1963...

♪Jacques Ibert (1890-1962) :Divertissement pour orchestre de chambre (1930) d'après une musique de scène pour la comédie d'Eugène Labiche "Un chapeau de paille d'Italie" The Philadelphia Orchestra, direction Eugene Ormandy – De l'album "Ibert / Fauré - The Philadelphia Orchestra, Eugene Ormandy – Divertissement / Escales / Pavane / Pelléas Et Mélisande" – Label Sony Classical SBK 62 644

♪Barry White (1944-2003) :All Because Of You – De l'album "Barry White – Just Another Way To Say I Love You (1975) – LP label 20th Century Records BT 466

