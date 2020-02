Étonnez-moi Benoît par Benoît Duteurtre - En public ! à la 57e édition du Salon de l'Agriculture

"L'agriculture vous tend les bras" : telle est la thématique du salon de l'agriculture 2020 !

Avec Pierre Bonte : “ Ces villages qu’on assassine“ - Le Passeur Editeur

Un appel à sauvegarder les villages français. Les auteurs abordent dans un premier temps la crise que connaissent les petites communes rurales à l'heure de la mondialisation. Ils présentent ensuite des initiatives locales de maires ou d'élus locaux

Pierre Bonte a gardé de Jacques Martin le surnom qu’il lui avait donné "Pierrot la Tendresse". C’était au temps du "Petit rapporteur" l’émission iconoclaste diffusée en direct depuis le studio 101 de la Maison de la radio, chaque dimanche sur TF1 de 1975 à juin 1976. Quand Maître Jacques a demandé à Pierre Bonte de rejoindre son équipe, ce dernier réveillait la France chaque matin, à 6 h 45, depuis plus de quinze ans, avec "Bonjour monsieur le maire" !

Avec Jean-François Kahn : “Droit dans le mur ! : de nos erreurs et du refus de les reconnaître“ - Editions Plon

“Comment en est-on arrivé là ? Quelles erreurs, nombreuses, redondantes, colossales parfois, a t-il fallu commettre pour que soit devenu, non pas encore probable au moment où j'écris ces lignes, mais concevable ce qui était jugé radicalement impensable il y a encore quelque temps ? Un décryptage, non seulement des racines et des ailes de nos erreurs d'aujourd'hui confrontées au risque de réédition des catastrophes d'hier, mais également des dimensions intériorisées et historicisées, idéologiques et psychiques de l'erreur en général“

Avec Denis Lefèvre : "Des racines et des gènes. Une histoire mondiale de l’agriculture" Editions Rue de l'Echiquier

Deux tomes de l’histoire de l'agriculture depuis les premiers villages natoufiens près du Jourdain jusqu'aux laboratoires de plantes transgéniques Monsanto aux Etats-Unis.

Les personnalités marquantes à travers les siècles, les problématiques sociétales : le réchauffement climatique et l'appauvrissent de la biodiversité.

Denis Lefèvre, né en 1955 au sein d’une famille d’agriculteurs, vit à Breny, un village de l’Aisne. Il est écrivain et journaliste : La Croix, RIA, Agriculture Magazine.

Auteur d’une vingtaine de livres sur l’agriculture, dont : Le Loup, l’homme et Dolly (Le Cherche Midi, 2007, prix Terra, mais aussi sur : la mondialisation, la génétique, la vie associative...

En live ! Avec Annick Cisaruk, chant & David Venitucci, accordéon : "La vie qui va, la vie qui vogue : La vie en vrac“ - l’album - Label EPM

La vie dans la voix d’Annick Cisaruk, tantôt boulversante, tantôt drôle. Sa vie et celle de quelques frangines. Des vies qui dansent ou qui vacillent ciselées dans les mots de Yanowski, magnifiées par les notes de David Venitucci à l'accordéon.

