Étonnez-moi Benoît 2 juin 2009... Mick Micheyl (1922-2019) Grande Dame du music-hall "Avec frénésie"

En direct et en public, Mick Micheyl chante Un gamin de Paris accompagnée par des danseurs avec le Grand Orchestre Raymond Lefèvre. Archive INA Institut National de l'Audiovisuel...

♫Étonnez-moi Benoît-Générique début ♪Rythmes gitans : Jo Privat et Les Manouches de Paris - Label Columbia CTX 40.396 ♪James Brown et son groupe The JB's ! ♪Franz Schubert : Polonaise ♫Générique fin ♫Étonnez-moi Benoît par Françoise Hardy (paroles Patrick Modiano & musique Hughes de Courson) -Album Virgin 8406382

♫Étonnez-moi Benoît - Programme

Cano, cano, canoë

Son amour vient la chercher

Il a paré son bateau

Avec des fleurs en arceau

Cano, cano, canoë...



♪Mick Micheyl (1922-2019) :Cano… canoë (1955) avec Wal-Berg et son Orchestre - Label Pathé ‎45 EG 150

Je t'aime encore plus quand tu n'es pas là

Non pas que je t'aime moins près de moi

Mais je t'aime encore plus quand tu n'es pas là

Car je peux rêver de toi...

♪Mick Micheyl :Je t'aime encore plus (1956) avec Wal-Berg et son Orchestre - De l'album "Avec Vous" - Label Pathé 45 EG 150

...Il était marchand de poésie

Il passait tous les jours de sa vie

A écrire des mots d'amour

Pour tous les gens des faubourgs...



Grand Prix de l'ABC, 1949...

♪Mick Micheyl :Le marchand de poésie (1954) (Mick Micheyl / Bob Astor) avec Wal-Berg et son Orchestre - Label Pathé 45 G 1143

"Un gamin d’Paris c’est tout un poème / Dans aucun pays, il n’y a le même / Car c’est un titi, petit gars dégourdi / Que l’on aime… Un gamin d'Paris / M'a dit à l'oreille / Si je pars d'ici / Sachez que la veille / J'aurai réussi / A mettre Paris en bouteille !" Mick Micheyl

♪Yves Montand (1921-1991) : _Le gamin de Paris (_Adrien Mares / Mick Micheyl) avec Bob Castella et ses Rythmes - De l'album "Yves Montand : Grands Boulevards (2014) - Label Jacques Canetti Productions

Le vent rencontre le moulin et la route le chemin

Le torrent c'est la rivière

Et toi ce fût moi

Je sais je complique ta vie tu vivais

Bien à l'abri des jalousies de la terre

Pourtant me voilà

Ni toi, ni moi chéri n'y pouvons rien...

Grand Prix de l'Académie Charles-Cros 1953...

♪Mick Micheyl :Ni toi, ni moi (1952) Avec Jacques Denjean et son Orchestre - Label Marignan MAR 7008

Avec frénésie - Super production à grand spectacle de Henri Varna au Casino de Paris...

♪Mick Micheyl (1922-2019) :Je dirais avec frénésie - De l'album _"_Mick Micheyl : Les années music-hall - Vol. 1" - Label

♪Marcel Azzola, accordéon : Gamin de Paris (Mick Micheyl)

♪Mick Micheyl (1922-2019) :Les souvenirs _(_1957) Orchestre Armand Canfora - Label Parlophone / Warner Music France

♪Jean Françaix (1912-1997) :Concerto pour piano et orchestre (1936) IV - Finale - Allegro. Claude Paillard-Françaix, piano. Orchestre de Radio Luxembourg, direction Jean Françaix - Label Turnabout TV-S 34552