Michel Legrand, Stéphane Lerouge "J'ai le regret de vous dire oui" En public des Vedettes de Paris Tour Eiffel

Bateaux équipés d’un pont principal couvert vitré, d’un pont supérieur découvert et d’un bar ! Visites de Paris à bord des Vedettes de Paris sur la Seine. Embarquez au pied de la Tour Eiffel !

Les Vedettes de Paris, ce sont des croisières autrement : Mystères de Paris, Croisière Buissonnière, le Paris des Impressionnistes, P’tits Loups, Développement Durable... https://fr\-fr\.facebook\.com/Vedettesdeparis/

Michel Legrand, l'un des compositeurs français les plus célèbres au monde, un être passionné, créateur aux multiples facettes, a 86 ans se raconte avec humour, gravité et liberté, mêlant présent et passé, souvenirs et projets dans cette autobiographie

Michel Legrand avec Stéphane Lerouge "J'ai le regret de vous dire oui" Découvrir ! Acheter le livre papier ! le livre numérique ! Éditions Fayard

"... Le fond, la forme, le détail. Composer, c’est additionner une infinité de petits éléments, mais tous décisifs." Michel Legrand

♫Étonnez-moi Benoît-Générique début ♫Rythmes gitans : Jo Privat et Les Manouches de Paris ♫James Brown et son groupe The JB's ! ♫Franz Schubert : Polonaise ♫Générique fin ♫Étonnez-moi Benoît par Françoise Hardy (paroles Patrick Modiano & musique H. de Courson) Album 33T Mode 509 191 & CD Virgin 8406382