Philippe Labro, journaliste, écrivain, cinéaste, homme de médias, auteur de chansons... Entre ombre et lumière.

"Elle s’appelle Netka — que son père, qu’elle n’a jamais vu, avait ainsi prénommée. Au début, on disait sans doute Netouchka, et puis Netka. Son mari, mon père, l’appelait Netka. Nous disions maman, et les petits-enfants ont dit Mamika." Philippe Labro, Ma mère cette inconnue, éditions Gallimard.

Son premier film "Tout peut arriver", avec l'acteur Fabrice Luchini dans son premier rôle. Sa rencontre avec le cinéaste Jean Pierre Melville, son 2e film "Sans mobile apparent", son arrivée à la tête de la radio RTL, son hospitalisation après un accident, sa dépression et l'aide apportée par Vincent Bolloré avec qui il a créé la chaîne Direct 8...

"Quand on fait un film, on essaie de faire passer toutes les émotions et tous les sentiments. Le cinéma que je continue d'aimer est un cinéma d'émotions, de surprise, de passion, mais aussi de mouvement et d'action" Philippe Labro

"J'avais 15 ans, un journal organise un concours pour fabriquer, un journal de quatre pages, sous la supervision de professionnels. Une grande signature de l'époque se prend d'estime pour moi et m'emmène faire de vrais reportages à Paris. Ça y est : le virus m'a saisi. Je n'ai qu'une envie, c'est continuer." Philippe Labro

"J'avais 20 ans, je rentrais des Etats-Unis. Cela faisait une année que je tapais aux portes des rédactions. Un copain travaillait pour le groupe France-Soir, dont Pierre Lazareff était le patron. Je lui disais toujours : 'Fais-moi rencontrer Lazareff !'. Ç'a a commencé comme ça, il m'a convoqué... " Philippe Labro

Philippe Labro "Entre ombre et lumière" ...