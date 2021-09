Avec Gérard Davoust, producteur et ami de Charles Aznavour - Président des Éditions musicales Raoul Breton

"À l'occasion des 50 ans de la revue "Opérette", dont le numéro 200 vient de paraître, Benoît Duteurtre est heureux de recevoir Gérard Davoust, né en 1936, actuel Président des Éditions musicales Raoul Breton, fut de 1989 à 2019, Président de l'ANAO Académie Nationale de l'Opérette" Benoît Duteurtre

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

"Issu d'une famille passionnée de musique, producteur et ami de _Charles Aznavour_, étroitement associé à tous ses spectacles,Gérard Davoustest le Président desÉditions Raoul Breton,comportant notamment le catalogue deCharles Trenet.

, © Radio France / Annick Haumier / RF

Il a également dirigé les Éditions Chapell et travaillé avec les artistes les plus divers, de _Brassens et Gainsbourg à Linda Lemay_, en passant parMichel Sardou, Nana MouskouriouManu Dibango.

À la tête del’Académie Nationale de l’Opérette (ANAO)et de sa revue Opérette, dans le sillage de son prédécesseurGérard Calvi,Gérard Davousts'est engagé pour la promotion de genre musical dont il a connu et fréquenté les plus grandes figures." Benoît Duteurtre

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

♫ Étonnez-moi Benoît-Générique début♪ Rythmes gitans : Jo Privat et Les Manouches de Paris –Label Columbia CTX 40.396 ♪ James Brown et son groupe The JB's ! ♪ Franz Schubert : Polonaise ♫ Générique fin ♫ Étonnez-moi Benoît par Françoise Hardy (texte Patrick Modiano & musique Hughes de Courson) – Label Virgin 8406382

♫Étonnez-moi Benoît - Programme

♪

♪

♪

Et maintenant c'est l'heure de la Musique Légère !