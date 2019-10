Le baryton François Le Roux, grand spécialiste et interprète de la mélodie française et du lied

François Le Roux, publie en collaboration avec Romain Raynaldy : L’opéra français : une question de style. De l’interprétation lyrique" (Paris, Éditions Hermann, 2019)

Ambassadeur infatigable du répertoire français, François Le Roux présente 25 opéras français qu'il a pratiqués _de l'intérieur, pou_r les avoir interprétés sur les grandes scènes lyriques françaises et internationales.

De Lully à Philippe Hersant, en passant par Debussy et son unique opéra achevé, l'art lyrique français célébré avec passion avec le point de vue de l'interprète.

L'histoire du chant français, son style propre et sa spécificité sont éclairés de manière vivante et accessible, à travers les piliers du répertoire, mais aussi des oeuvres injustement négligées par les maisons d'opéra.

Album sur le mélodrame et la mélodie chez Passavant, avec Nicolas Chevereau, piano. On y trouve deux extraits de Le Parc de Fernand Ochsé sur des poèmes de Verlaine. Mais aussi des raretés : Thomé, Tariot, Bellenot, Delmas, Gaubert, Pierné...

François Le Roux, son nom est associé à l’opéra de Debussy Pelléas et Mélisande, qu’il a enregistré sous la direction de Claudio Abbado, de John Eliot Gardiner.

François Le Roux a eu pour partenaires au piano Jeff Cohen, Alexandre Tharaud, Graham Johnson, Noël Lee, Pascal Rogé, Roger Vignoles…

François Le Roux enseigne l’interprétation à la Sibelius Academy d’Helsinki, l’Art Song Festival de Cleveland, l’Istituto Superior de Arte de Buenos-Aires, la Escuela Superior de Canto de Madrid, Académie Francis Poulenc-Tours qu’il a fondée en 1997. Professeur de chant à l’École normale Alfred Cortot, Paris 5e.

François Le Roux, collaboration de Romain Raynaldy : "Chant intime. De l’interprétation de la mélodie française"(Paris, Éditions Fayard, 2004)

