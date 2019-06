Fêter les vingt ans d’Étonnez-moi, Benoît ! - En public et en musique !

Émission spéciale en public et en musique au studio 104...

Avec : Marcel Amont, Marie-Paule Belle, Hervé Vilard, Nicole Broissin, Jean-Claude Petit, Marie-Thérèse Orain, Hugues de Courson, Jean-François Kahn.

Et aussi : Franck Leguérinel (baryton) et Marie Lenormand (mezzo soprano) Émeline Bayart (chant) Daniel Colin (accordéon), Dominique Cravic (guitare) et Claire Elzière (chant)

La participation exceptionnelle de L’Orchestre des Frivolités Parisiennes - vingt musiciens et les chanteuses : Clémentine Découture & Marion Tassou.

"À force de remonter le temps pour retrouver les témoins d’époques oubliées, j’ai fini par avoir vingt ans ! Vingt ans comme le music-hall dont les refrains n’ont rien perdu de leur jeunesse ; vingt ans comme l’opérette, toujours fraîche et insolente dans le sillage de son bicentenaire Jacques Offenbach ; vingt ans comme la valse, le tango et le cha-cha-cha ; vingt ans comme les artistes, les histoires vécues et les belles archives que j’ai souhaité semaine après semaine, saison après saison, mettre à l’honneur dans cette émission – que j’ai voulue unique en son genre par son mélange de nostalgie, de joie de vivre, de curiosité musicale et par son éclectisme assumé. Quelques invités ont accepté de se retrouver autour de moi pour la grande fête de Étonnez-moi Benoît : qu’ils en soient remerciés, comme tous les auditeurs fidèles, de 9 à 99 ans, qui m’ont permis d’accomplir cet heureux voyage et que j’invite à nous rejoindre le 21 mai au studio 104" Benoît Duteurtre

Étonnez-moi Benoît, c’est plus de 800 émissions depuis 1999, avec pour invités parmi beaucoup d’autres :

Maurice Baquet, Suzy Delair, Felicity Lott, Yvette Horner, Roger Pierre, Gabriel Bacquier, Anne Sylvestre, Moune de Rivel, Marcel Amont, Jacques Jansen, Mady Mesplé Salvatore Adamo, Jean-Loup Dabadie, Marcel Merkès et Paulette Merval, Henri Spade, Georges Jouvin, Gérard Calvi, Michel Legrand, Alain Souchon, Charles Dumont, Guy Béart, Nicoletta, Mireille Mathieu, Pierre Barouh, Francis Lai, Françoise Fabian, Jean Piat, Susan Graham, Françoise Dorin, Marcel Azzola, Michel Fau, Michel Blanc, Françoise Hardy, Sheila, Claude Vega, Zizi Jeanmaire, Bertrand Tavernier, Alain Resnais, Roberto Alagna, Marc Minkowski, Jean-Claude Petit, Jean-Marc Thibault, Roland Dumas, Pierre Bénichou, Maria Murano, Michel Leeb, Jean-Marie Bigard, Philippe Bouvard, Pierre Perret, Guy Marchand, Isabelle Aubret, Christian Lacroix, Hervé Niquet, Julie Fuchs, Pierre Cardin, Patricia Petitbon, Laurent Ruquier, Sylvie Vartan, Zappy Max, Philippe Clay, Liliane Berton, Claudine Collard, Georges Prêtre, François Morel, Jérôme Savary, Marina Hottine, Rika Zarai, Jacques Loussier, Claude Bolling, Enrico Macias, Le Djinns, Jean-Claude Carrière, Perette Souplex, André Popp, Jean-Michel Damase, Micheline Dax, Colette Brosset, José Van Dam, Robert Massard, Juliette Gréco, Gérard Jouannest, Alain Goraguer...

Sans oublier les amis chroniqueurs :

Jean-Jacques Sempé, Ariel Wizman, Lambert Wilson, Nicolas d’Estienne d’Orves, Serge Elhaïk, Pierre-Marcel Ondher, Jean-Christophe Keck, Patrick Campistron, Jean-Louis Mingalon, Philippe Cathé, Gérard Oberlé, Michel Sénéchal, Laurent Valière, Martin Pénet.

Et toute une équipe avec notamment :

Annick Haumier, Philippe Bourgey, Nicolas Lafitte (attachés de production)

Christine Amado, Sophie Pichon (réalisatrices)

La Discothèque Centrale de Radio France et Romain Couturier

L’Ina et ses documentalistes dont Annie Lauzzana

