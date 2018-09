Marcel Amont "Par-dessus l'épaule" nouvel album - Le retour exceptionnel d'une légende du Music-Hall !

, © Label Universal/MCA

"Les surprises ne sont pas toujours mauvaises, l’album est de ces imprévus qui se savourent, c’est inespéré, je suis fou de joie" Marcel Amont

Casting de rêve, le premier Charles Aznavour, qui lui a donné en 1962 Un Mexicain, texte de Jacques Plante. Les deux aînés se retrouvent !

"Enregistrer juste des duos, ça ne m’amusait pas, j’ai lancé l’idée que, puisque de grands auteurs m’ont fait la grâce de m’offrir des titres magnifiques, je les chante avec eux !" Marcel Amont

En compagnie des Nouveaux Compagnons, il retrouve Bleu, blanc, blond, sa chanson fétiche depuis 1959, en solo les merveilleux Moulins de mon cœur de Michel Legrand.

Et Samba d’été, classique brésilien qu’il avait traduit en 1967 chanté avec son fils, Mathias ! "À presque 90 balais, quand même..." Marcel Amont

Le retour exceptionnel d’une légende du Music-Hall, en duo avec les plus grands noms de la chanson française...

