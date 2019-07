Étonnez-moi Benoît du 8 mars 2008... Pierre Tchernia (1928-2016) L'inoubliable Monsieur Cinéma !

15 octobre 1967 - "J'ai travaillé pendant plus de vingt ans avec Jacques. L'amitié et le travail se sont mélangés." Pierre Tchernia à propos de Jacques Rouland.

"J’appartiens à cette génération qui a fait de la télévision parce que le cinéma ne nous ouvrait pas ses portes. Et en faisant de la télévision, nous ne savions pas que nous allions faire du mal à ce cinéma que nous aimions tant."Pierre Tchernia

♫Étonnez-moi Benoît - Programme

♪Générique de l'émission "Monsieur Cinéma" (1966-1988) Présentation‎ ‎Pierre Tchernia et Jacques Rouland (musique Gérard Calvi)

Voilà les gars de la marine !

Quand on est dans les cols bleus, on n'a jamais froid aux yeux.

Partout, du Chili jusqu'en Chine,

On les reçoit à bras ouverts, les vieux loups de mer.

Mais oui !

Quand une fille les chagrine,

Ils se consolent avec la mer.

Voilà les gars de la marine !

Du plus p'tit jusqu'au plus grand, du moussaillon au commandant.

♪Les Comedian Harmonists :Les gars de la marine (Jean Boyer) - Du coffret "Le grand abécédaire de la chanson rétro: 500 succès, 500 vedettes (1900 à 1960)" - Label Marianne Mélodie 2011

Pierre Tcherniakowski était âgé de 12 ans en 1940, lorsqu’il fut bouleversé par La Chevauchée fantastique de John Ford...

Chansons qui illustrent les petits faits de la vie quotidienne en 1931 pour la firme Odéon...

♪Lucien-Édouard Noël -Noël-Noël (1897-1989) paroles et musique s'accompagnant au piano : Souvenirs d'enfance (1931) - Label BnF Collection



, © photo du livre "Magic Ciné" (2002 - Fayard)

♪Georges van Parys (1902-1971) :La Tour Eiffel qui tue (1954), Marche des polytechniciens (pièce de Guillaume Hanoteau, couplets Jean Marsan) Marc Chevalier & André Schlesser. Georges Delerue et son orchestre - De l'album "De l'album "Chansons de théâtre (1963)" - Label BnF Collection

, © Base de Données de films français

♪Georges van Parys s'accompagnant au piano - Document Ina

J'leur ai mis le marché en mains,

c'est un Chopin-trompette ou pas de Chopin du tout.

Toute une jeunesse à rigoler,

avez-vous aussi le Chopin et George Sand,

la tuberculose et "la p'tite poitrine déformée de Chopin...

1967, l'émission Images et visages du théâtre d'aujourd'hui proposait une thématique sur L'humour au cabaret, étaient invités : Michel Serrault, Jean Poiret, Guy Bedos, Jean-Loup Dabadie...

♪Jean Poiret (1926-1992) & Michel Serrault (1928-2007) :Une Vie de Chopin - Du Dvd "Les délires de Michel Serrault - Le meilleur de Poiret et Serrault" - Label Marianne Mélodie 6541.346

♪Gérard Calvi (1922-2015) :B.O. film Le Viager de Pierre Tchernia (1971) - Scénariste(s) Pierre Tchernia & René Goscinny - Avec Michel Serrault, Michel Galabru, Jean-Pierre Darras... Label Dargaud Film

♪Bernard Lavalette (1926-) :Le gâteau empoisonné du film Astérix et Cléopâtre (1968) - film d'animation de René Goscinny & Albert Uderzo (scénario Pierre Tchernia / musique Gérard Calvi) - Label Playtime

Avec sa hotte sur le dos

Il s'en venait d'Eldorado

Il avait une barbe blanche...

♪Georges Brassens (1921-1981) :Le Père Noël et la petite fille (1966) -Label Philips ‎B373.575F