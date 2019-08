Étonnez-moi Benoît du 6 mars 2010... Micheline Dax (1924-2014) Une présence Rayonnante !

Micheline Dax dans Vos gueules les mouettes de Robert Dhéry (1974) Figure truculente et gouailleuse du théâtre de boulevard...

Alors qu'elle se destine plutôt à la tragédie, Micheline Dax fait ses débuts sur les planches en 1946 au sein de la troupe de musiciens et chansonniers Les Branquignols de Robert Dhéry et Colette Brosset...

Sa gouaille et son tempérament volcanique font mouche dans les cabarets parisiens où elle se produit grâce à ses talents de chanteuse et de siffleuse !

♫Étonnez-moi Benoît - Générique

♪B.O. film Shagird :Woh hain zara khafa khafa (1967) - De l'album "The Rough Guide to Bollywood legends : Mohd. Rafi /Vocal artistry from the king of Bollywood" - Label World Music Network 0605633113327

♫Étonnez-moi Benoît - Programme

♪Micheline Dax (1924-2014) :Bal, petit bal de Philippe-Gérard et son Ensemble - De l'album "Le grand abécédaire de la chanson rétro: 500 succès, 500 vedettes (De 1900 à 1960)" - Label Marianne Mélodie 2011

Micheline Dax débute en 1946 avec La troupe des Branquignols créée par Robert Dhéry et Colette Brosset. En 1949, le film du même nom est au cinéma...

♪B.O. film Les Branquignols. Dialogues, musiques et ambiances (Robert Dhéry / Gérard Calvi) - Label Vogue 1961

♪Micheline Dax : J'ai vu passer l'hirondelle, parodie sur la Villanelle d'Eva Dell'Acqua accompagnée au piano - De l'album "Vive le rire ! / Plus de 50 grands noms de l'humour (2008) - Label ℗© 2008 Marianne Mélodie

♪Duo Michel Dens (1911-2000) & Micheline Dax :La Veuve Joyeuse de Franz Lehár, Acte 3 - Heure exquise - Société des Concerts du Conservatoire; direction Yvon Leenart - Label Emi Classics 7698432

♪François-René Duchâble, piano :Mazurka op.6 n°1de Frédéric Chopin - Du coffret "Piano Works (2016)" - Label Erato 940019

♪Micheline Dax :Tant que je vivais seule de Dimitri Tiomkin - Orchestre André Grassi -De l'album "Micheline Dax siffle pour vous » (1955)" - Label Decca ‎EFS 450563

♪Roger Carel, Gérard Hernandez, Pierre Tornade, Francis Lax et Micheline Dax : _The Muppet Show (_Jim Henson / Sam Pottle) - Du DVD "Le Muppet Show - Saison 1" - Label Walt Disney France 2009

♪Duo Jacques Bodoin (1921-2019) & Micheline Dax (1924-2014) : B.O. film Astérix et Cléopâtre (Gérard Calvi / Pierre Tchernia) - De l'album "Astérix Au Cinéma : Gérard Calvi / Michel Colombier / Vladimir Cosma"- Label Play Time ‎02070-3

...Quand tout ira bien, quand nous serons amis

Qu'on se dira tout, quand tout sera permis

Qu'enfin la confiance

Qu'enfin l'indulgence

Notre amour sera fini.

♪Marie-Paule Belle :Quand nous serons amis (Françoise Mallet-Joris / Michel Grisolia) - De l'album "Live 95 : Il n'y a jamais de hasard" - Label PolyGram Music