Étonnez-moi Benoît du 3 mars 2001... Jacques Jansen (1913-2002) L'inoubliable interprète de Pelléas

Rares sont les chanteurs totalement identifiés à un personnage, le baryton Jacques Jansen était de ceux-là. Avec Pelléas, rôle-titre de l'opéra de Claude Debussy, tenu 40ans à l'Opéra-Comique et sur les grandes scènes du monde.

De son vrai nom Jacques Toupin, il naît à Paris le 22 novembre 1913, étudie le violon et le violoncelle, avant d'entrer au Conservatoire de Paris-CNSM en 1930.

Jacques Jansen suit une formation de comédien et de chanteur : auprès de Louis Jouvet & avec 2 représentants de l'école française d'avant-guerre : le baryton Charles Panzéra (1896-1976) spécialiste de la mélodie et du Lied, interprète de Pelléas, et la mezzo-soprano Claire Croiza (1882-1946).

1939, Jacques Jansen entre à la Comédie-Française, obtient en 1940, le Premier Prix de chant du Conservatoire national supérieur de Paris, CNSM. Sa capacité d'acteur lui ouvre les portes de l'opéra, Opéra-Comique, opérette, où son allure et ses traits faisaient merveille dans les rôles de jeunes premiers...

♪B.O. film Shagird :Woh hain zara khafa khafa (1967) - De l'album "The Rough Guide to Bollywood legends : Mohd. Rafi /Vocal artistry from the king of Bollywood" - Label World Music Network 0605633113327

♪Jacques Jansen (1913-2002) :Air de Malvina (1961) de Reynaldo Hahn (1874-1947) Orchestre Radio-Lyrique, Choeurs de la RTF, direction Jean Paul Kreder

♪Duo Yvonne Printemps & Jacques Jansen :Véronique d'André Messager - C'est Estelle Et Véronique / Duo De L'escarpolette / Duetto De L'âne / Adieu, Je Pars - Orchestre direction Marcel Cariven - De l'album "Les Triomphes D'Yvonne Printemps - Les Trois Valses - Véronique - L'Amour Masqué (1977) - Label La Voix De Son Maître ‎2C 064-12869

♪Jacques Jansen (1913-2002) :Heure exquise de Reynaldo Hahn (1874-1947) Jacqueline Bonneau, piano. - De l'album "Jacques Jansen - The Decca Recitals" - Label Decca Classics ELQ4824603

♪Jacques Jansen :À l'Aimable Sabine de Louis Beydts (1895-1953) Air de Maurice (L. Marchand / L. Beydts) Orchestre direction Marcel Cariven - Label Gramophone DA 5012

♪Jacques Jansen :Fragonard de Gabriel Pierné - Air d'entrée - Orchestre direction Tony Aubin (1907-1981)

♪Jacques Jansen - rôle d'Alain Cuny : _Les Visiteurs du soir de Marcel Carné (1942) - Complainte de Gilles (_paroles Jacques Prévert, musique Maurice Thiriet (1906-1972)

À partir de 1942, Jacques Jansen incarne le prince Danilo dans La Veuve Joyeuse de Franz Lehár au Théâtre Mogador, rôle qu'il tiendra plus de 1500 fois...

♪Duo Denise Duval (1921-2016) & Jacques Jansen (1913-2002) : La Veuve Joyeuse de Franz Lehár (1870-1948) Heure exquise qui nous grise (Missia, Danilo) - Label BnF collection

♪Albert Roussel (1869-1937) :Suite En Fa Op. 33. Orchestre de Paris, direction Charles Dutoit - De l'album "Roussel - Orchestre De Paris, Charles Dutoit ‎– Bacchus Et Ariane / Suite En Fa (1988) - Label Erato ‎2292-45278-2