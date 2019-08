Étonnez-moi Benoît du 26 février 2011... Françoise Dorin (1928-2018) : Un punch à toute épreuve !

"On pense que je suis là pour faire sourire, pour faire des choses faciles. C'est vrai. Mais j'aimerais qu'on reconnaisse que la facilité n'est pas facile!" Françoise Dorin, 2002.

Née à Paris en 1928, Françoise Dorin débute en 1957 au Théâtre des Deux-Ânes, dans des revues auprès de son père le célèbre chansonnier René Dorin (1891-1969), puis Michel Piccoli, Roger Hanin au théâtre du Quartier latin...

Un créancier tombe à l'eau, c'est un accident ; on le repêche, c'est une catastrophe !René Dorin

1967, écriture de sa première pièce, Comme au théâtre. 1969, elle présente Paris Club, une émission de télé où son sens de la répartie fait merveille !

Françoise Dorin est une grande auteure de chansons : Que c'est triste Venise pour Charles Aznavour. N'avoue jamais par Guy Mardel, représenta la France au concours Eurovision 1965, et Juliette Gréco, Danièle Darrieux, Line Renaud, Dalida, Claude François, Michel Legrand, Céline Dion...

Mon père a quitté la vie en 1969 et la scène en 1965. Il y a donc 35 ans ! Et certains s'en souviennent encore ! Touchée par cette fidélité, j'ai sélectionné, pour ce recueil, quelques textes de mon père parmi ceux qui étaient intemporels ou qui avaient trait à des événements connus de tous.Françoise Dorin

De René et Françoise Dorin :Dorin, père et fille -Éditions Plon (1999)

♫Étonnez-moi Benoît - Générique

♪B.O. film Shagird :Woh hain zara khafa khafa (1967) - De l'album "The Rough Guide to Bollywood legends : Mohd. Rafi /Vocal artistry from the king of Bollywood" - Label World Music Network 0605633113327

♫Étonnez-moi Benoît - Programme

♪Cora Vaucaire (1918-2011) :Oh! Non Ce N'est Pas Toi(1968) (Michel Emer, Françoise Dorin) - De l'album "Cora Vaucaire – Comme Au Théâtre (1970)" - Label Barclay ‎920 185

♪Trio René Dorin (1891-1969) Paul Colline (1895-1991) Claire Franconay (1900-1970) : _On s'en fou (25 Octobre 1934) D_e la revue de l'ABC " X Y Z " Orchestre du théâtre de l'ABC - 78 tours label Pathé PA.388

"Nous voulons que l'ouvrier, le paysan et le chômeur trouvent dans le loisir la joie de vivre et le sens de la dignité."Léo Lagrange, lors de sa première émission radiodiffusée, le 10 juin 1936

♪René Dorin (1891-1969) : _Aucune importance (1932) (_R. Dorin, M. Zimmermann) - Du coffret 4CD "Le Front populaire (1936-1938) chansons de lutte et d'espoir" - Label EPM 986991

♪Duo Georges Jouatte, Hélène Regelly :Je Vous Emmènerai Sur Mon Joli Bateau, 1932 - Extrait deL'Auberge du Cheval Blanc (Ralph Benatzky - Lucien Besnard et René Dorin) - Et Les Chœurs Du Théâtre Mogador - Du coffret 4CD "Les 100 Plus Grands Airs De L'Opérette (2003)" - Label JBM ‎7243 597454 2

Au pas ! Au pas tu t'y mettras camarade! Au pas ! Si tu ne veux pas t'y mettre, on t'y mettra ! Au pas camarade ! Au pas ! Au pas !

♪René Dorin :Au pas camarade - Du coffret "Paris Montmartre" par René Dorin (1954)" - Label Véga 16035

♪Colette Brosset & Robert Dhéry :Allo mon amour - du film Vos gueules les mouettes (1974) (Robert Dhéry, Gérard Calvi, Françoise Dorin) - Label Decca 86.032

♪Jean Piat '1924-2018) :Mais Y A Toujours Un Vieil Amour (Georges Garvarentz, Françoise Dorin) Orchestre direction Tony Rallo _- De l'album "_Jean Piat ‎– Chante... La Jeunesse... L'amour... La Vie (1970) - Label Gallus 558055

♪Arthur Honegger (1892-1955) :Concertino pour piano et orchestre (1924) Jean-Yves Thibaudet, piano. Orchestre Symphonique de Montréal, direction Charles Dutoit - De l'album "Ravel, Honegger, Françaix : Les Concertos Pour Piano / Concertinos (1996) - Label Decca 452448-2