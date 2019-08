Étonnez-moi Benoît du 23 octobre 2004... Jacques Loussier (1934-2019) : Inclassable Bach in jazz !

"Play Bach est une bonne façon de jouer Bach." Glenn Gould

"Jacques Loussier a eu cette idée de génie, d’adapter Bach en jazz. Énorme succès dans le monde entier !" Pascal Anquetil, Jazz Magazine.

Élève de la classe d’Yves Nat au CNSM-Conservatoire de Paris, c'est en 1959 que Jacques Loussier débute pianiste de brasserie au Monseigneur de Paris ! Et fonde le Trio Play Bach avec le contrebassiste Pierre Michelot et le batteur Christian Garros.

Artiste éclectique, accompagnateur de Catherine Sauvage, Charles Aznavour, Suzy Delair... il a composé plus d'une centaine de morceaux pour les réalisateurs de cinéma : Jean-Pierre Melville, Michel Audiard... Et des feuilletons télévisés : Rocambole, Thierry La Fronde, Lagardère, Vidocq...

Jacques Loussier, c'est une carrière internationale de plus de 3.000 concerts et plus de 7 millions d'albums vendus. Il avait également adapté jazzy : Vivaldi, Chopin, Tchaïkovsky, Erik Satie...

♪B.O. film Shagird :Woh hain zara khafa khafa (1967) - De l'album "The Rough Guide to Bollywood legends : Mohd. Rafi /Vocal artistry from the king of Bollywood" - Label World Music Network 0605633113327

26 mai 1966 - le Grand orchestre Raymond Lefevre dans le célèbre générique de la série culte Thierry la Fronde. Archive INA-Institut National de l'Audiovisuel...

Le mythique Buena Vista Social Club, en concert le 31 mars 2015 à Lyon...

Ay Candela, Candela, Candela me quemo aé

Ay Candela, Candela, Candela me quemo aé

Puso un baile una jutía, para una gran diversión

De timbalero un ratón que alegraba el campo un día

Un gato también venía elegante y placentero...

♪Buena Vista Social Club : Candela (Faustino Oramas) - Label Nonesuch ‎79478-2 Recorded at Egrem Studios, Havana, Cuba, March 1996.

♪Catherine Sauvage (1929-1998) :Surabaya Johnny (Kurt Weill / Bertolt Brecht / Boris Vian) Jacques Loussier, piano (1962) - Label Philips ‎432.722

S’inspirer de Bach ? L’interpréter ? L’arranger ? Jean-Sébastien Bach a toujours influencé les musiciens de tous horizons. Jacques Loussier au niveau du jazz est un des pionniers en la matière depuis 1959...

♪Jean-Sébastien Bach (1685-1750) :Concerto italien BWV 971, Finale (1993)♪Antonio Vivaldi (1678-1741) :Les Quatre Saisons, L'Été (1993) - Trio Loussier : Jacques Loussier, piano - Vincent Charbonnier, contrebasse & André Arpino, batterie - De l'album "Jacques Loussier Plays Bach : The 50th Anniversary Recording (2009)" - Label Telarc 83693

♪Erroll Garner (1921-1977) :This Can't Be Love (Richard Rodgers) - De l'album "Erroll Garner ‎– Trio (2000) - Label Dreyfus Jazz FDM 36719-2

C'est drôle ce que t'es drôle à regarder

T'es là, t'attends, tu fais la tête

Et moi j'ai envie de rigoler

C'est l'alcool qui monte en ma tête...

♪Charles Aznavour (1924-2018) :Tu t'laisses aller - De l'album "Charles Aznavour :Les deux guitares (1960) - Label Barclay 80120

♪Frédéric Chopin (1810-1849) :Valse n°6 Op.64. Jacques Loussier, piano - De l'album "Frédéric Chopin par Jacques Loussier (1980) - Label CBS 84537

♪Jacques Loussier :Pulsion (1979) Jacques Loussier, piano & Luc Heller, percussion - Label CBS 84078

Kill You by Eminem, sampled Jacques Loussier's Pulsion...

♪Jean-Sébastien Bach (1685-1750) :Cantate BWV 29. Trio Play Bach : Jacques Loussier, piano. Pierre Michelot, contrebasse & Christian Garros, percussion - De l'album "Play Bach Aux Champs Elysées - Vol. 2 (1965) - Label Decca 40.148-49

Suffit-il donc que tu paraisses

De l'air que te fait rattachant

Tes cheveux ce geste touchant

Que je renaisse et reconnaisse

Un monde habité par le chant

Elsa mon amour ma jeunesse...

♪Léo Ferré (1916-1993) :Elsa (Louis Aragon) arrgts & direction d'orchestre Jean-Michel Defaye - De l'album "Léo Ferré Chante Aragon Vol.1" - Label Barclay 1961