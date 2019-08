Étonnez-moi Benoît du 1er juin 2013... Serge Lama (1943-) : "Les autres sont des stars, lui est un astre"

"Lama se retourne vers l'avenir, il sait que le passé est la capitale du futur, un lieu de perpétuelle fraicheur où sans cesse on renaît, sans se renier.Les autres sont des stars, lui est un astre.Il tourne de quelques mètres qui lui servent de soleil portatif, Brel, Piaf, Bécaud..."Yann Moix

"Je débute” exprime l’impression que j’ai tous les soirs quand je monte sur scène. J’ai eu, assez tôt dans ma carrière, à chaque nouveau disque, à chaque nouvelle tournée, l’impression de tout recommencer à zéro. Depuis mon tout premier spectacle, je débute.

Ça n’a jamais cessé depuis. Je débute et je redébute sans cesse. Plus le temps passe plus j’ai le trac, car je suis conscient que ce n’est pas normal de chanter seul devant des milliers de personnes, et pourtant j’ai du mal, en fin de spectacle, à quitter le public… Contradictions vous êtes l’homme !"Serge Lama, 55 ans de carrière en 2019.

Serge Lama naît en 1943 à Bordeaux. Fils du chanteur lyrique Georges Chauvier, Premier Prix du Conservatoire de Bordeaux. 1963, après un passage au Petit Conservatoire de Mireille, Serge Lama chante au cabaret l'Écluse à Paris, où Barbara est la tête d'affiche. 1964, il fait la première partie de Georges Brassens à Bobino.

1971, Serge Lama représente la France au concours de l'Eurovision avec Un jardin sur la terre, composée par Alice Dona. De cette nouvelle collaboration va naître Je suis malade, Immense Succès !

1984-1995, Serge Lama écrit une comédie musicale sur Napoléon dont Yves Gilbert compose la musique... Serge Lama, le site officiel.

♪B.O. film Shagird :Woh hain zara khafa khafa (1967) - De l'album "The Rough Guide to Bollywood legends : Mohd. Rafi /Vocal artistry from the king of Bollywood" - Label World Music Network 0605633113327

La chair est triste hélas ! et j'ai lu tous les livres.

Fuir! là-bas fuir! Je sens que des oiseaux sont ivres

D'être parmi l'écume inconnue et les cieux!

Rien, ni les vieux jardins reflétés par les yeux

Ne retiendra ce coeur qui dans la mer se trempe...

♪Serge Lama (1943-) :Mallarmé-Brise marine (Stéphane Mallarmé / Carolin Petit / S. Lama) - De l'album "Serge Lama : Côté Scène / Côté Studio / Triple Best OF (2015)" - ℗1998 Warner Music France

J'attendrai

Le jour et la nuit, j'attendrai toujours

Ton retour

J'attendrai

Car l'oiseau qui s'enfuit vient chercher l'oubli

Dans son nid...

♪Rina Ketty (1911-1996) : _J'attendrai (_Dino Olivieri / Louis Poterat / Nino Rastelli) - De l'album "1937-1950 - Rina Ketty : Laisse-moi chanter pour toi..." - Label EPM R204

Rose, Marguerite et Violette

Trois demoiselles de Robinson

Ont, un matin, perdu la tête

Pour trois jolis garçons

En déjeunant sous les ombrages...



♪Georges Chauvier :Les Demoiselles De Robinson (André Claveau) - De l'album "Le retour des guinguettes" - Label Marianne Mélodie 2078947

Une île, entre le ciel et l'eau

Une île sans hommes ni bateaux

Inculte, un peu comme une insulte

Sauvage, sans espoir de voyage

Une île, une île...

♪Serge Lama (1943-) :Une Île (Yves Gilbert / Serge Lama) ♪Serge Lama :Les glycines (Yves Gilbert / Jean-Claude Petit / Serge Lama) Avec J. Morlier et son Orchestre - De l'album "Serge Lama : D'aventures en aventures (1977)" - Label Philips 822505-2

Je vais vous conter l'histoire

D'un enfant d'Ajaccio

Qui fera rentrer l'histoire

Dans son sac à dos...

♪Serge Lama (1943-) :Signe lion, Napoleone♪Serge Lama (1943-) :Marie la polonaise - De la comédie musicale Napoléon - arrgts Roger Loubet - De l'album "LAMA : Marie, la polonaise / Napoléon - volume III (1984) - Label Philips 8222852-2

Mon ardente, ma polonaise

Ce bouquet de roses tendues

Par-delà la foule mauvaise

Marie ton regard suspendu

Sous la glace de ton ascèse...

♪Serge Lama :Chemins d'aujourd'hui : Des éclairs et des révolvers (Serge Tomassi / Serge Lama) - De l'album 2CD "Serge Lama : La Balade Du Poète (2012) - Label Warner Music 0825646537136

Émission "Top à Enrico Macias" ORTF - 2 juin 1973...

Je m'en vais voir les p'tit's femm's de Pigalle,

Dans tout's les gares il guette les fill's de salle,

Il fait tous les endroits que l'Eglise condamne,

Même qu'un soir par hasard il a r'trouvé sa femme,

Il s'en va voir les p'tit's femm's de Pigalle...

♪Serge Lama (1943-) :Les p'tites femmes de Pigalle (Jacques Datin / Serge Lama) Avec J. Morlier et son Orchestre - De l'album "Serge Lama : D'aventures en aventures (1977)" - Label Philips 822505-2