Artiste multiple, Émeline Bayart : "D'Elle à Lui" - Spectacle antidépresseur qui rend heureux !

Émeline Bayart chante des standards et pépites, le répertoire qu’on croyait désuet. Gouailleuse et truculente...

"Émeline Bayart : D'Elle à Lui" - Dans un souffle de folie, de poésie et de drôlerie, Émeline Bayart comédienne et metteure-en-scène, accompagnée par Manuel Peskine, nous transporte et émerveille !

Réserver ! Y aller ! Petit Théâtre du Kibélé - 12, rue de l'Échiquier, Paris 10e

Métro : Bonne Nouvelle (9) Réserver ! 01.48.24.57.74

Elle a de la gouaille et de la grâce. Elle chante et nous enchante. Émeline Bayart interprète ces petits bijoux puisés dans les répertoires de Vincent Scotto, Henri Fragson, Paul de Kock...

Émeline Bayart redessine la carte du tendre, entre brèves rencontres, amour vache. Chaque mélodie nous entraîne dans un univers drôle, mélancolique, coquin, plein d’émotion, à découvrir !

"J’étais timide à l’époque. Et cette envie de scène était une façon pour moi de réveiller des émotions, des sensations enfouies. Bac en poche, 2 premières années de fac, j’ai suivi un stage de théâtre pour amateurs, avec la connaissance du metteur en scène Jean-Michel Rabeux, le cours de ma vie a changé !" Émeline Bayart

