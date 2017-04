Mathieu Sempéré et Daniel Picq revisitent les classiques de l'opérette et de la chanson

Mathieu Sempéré c’est d’abord une voix, mais aussi une couleur, une vibration. La richesse et l’homogénéité de son timbre à la projection puissante, l’étendue de sa tessiture lui permettent d’aborder un large répertoire…

On ne compte plus les rôles d’opéra que d’opérette qu’il interpréta : "La Traviata" de Verdi, "Carmen" de Bizet, "Don Giovanni", "La Flûte enchantée" et "Bastien Bastienne" de Mozart, "La Fille du régiment" de Donizetti, "Mireille" et "Faust" de Gounod, "Capuletti e Montecchi" de Bellini…

Mais aussi, La Vie Parisienne, La Périchole, La Grande Duchesse de Géroldstein, La Belle Hélène, La Fille du tambour major, Orphée aux enfers d’Offenbach, La Chauve-souris de J. Strauss, La Fille de Madame Angot de Ch. Lecocq…

Mathieu Sempéré participe à la création de l'oratorio "Drôle de vie, drôle de jeu" de Graciane Finzi. Chante les solos du Requiem de La "Grande messe en ut" et de "La Messe du couronnement" de Mozart, "Les Saisons" de Haydn, la "Misa Criolla" de Ramirez, le "Stabat Mater" et la "Petite Messe solennelle" de Rossini, la "Messe en ut" de Beethoven, la "Messe en sol" de Schubert, le "Magnificat" de Bach...

2012, Universal Music et TF1 le sollicitent pour enregistrer un disque de chansons françaises avec 3 autres chanteurs lyriques, c'est l'album "Voyage en France" Ils forment le groupe Les Stentors.

Récemment, il se lance dans le répertoire de Francis Lopez, pour lequel sa voix brillante et agile convient ! d’être sollicité pour rendre hommage à Luis Mariano dans les Zénith.

Parallèlement à sa carrière de chanteur, dès l’âge de 14 ans, il se forme à la direction de chœur, et dirige aujourd’hui son propre chœur et sa compagnie lyrique. Il a notamment dirigé pour TF1, Canal , à l’église de la Madeleine-Paris, à St Pierre et St Jean de Montmartre... Sur la scène nationale de Sénart, à l’abbaye de St Martin aux Bois en Picardie, à la cathédrale de Montpellier et de Béziers…

Son nouveau spectacle BELCANTISSIMO compilation de grands airs lyriques accompagnés par un orchestre live, rencontre un public nombreux sur les routes de France.

