L'écrivain Erik Orsenna : "la mer et la musique tiennent une place essentielle dans ma vie et dans mes livres"

"Mon père était fou de Leonard Cohen. Il m’a toujours appelée comme dans la chanson : Souzann. Vous vous souvenez : and you know that she’s half crazy… But that’s why you want to be there, Souzann… Drôle de prononciation, non ? Un désir d’Angleterre ?" Erik Orsenna : "Briser en nous la mer gelée"

France Musique, studio 361... L' écrivain Erik Orsenna & Le producteur Benoît Duteurtre (g. à d.) , © Radio France / Annick Haumier / RF