In memoriam Jean-Laurent Cochet, comédien, metteur en scène... "Le dernier des grands professeurs"

"J’ai dirigé pendant trois saisons le théâtre Hébertot, dans le 17e arrondissement de Paris. Ce même théâtre où j’avais pu assister à dix ans, seul, en matinée, à l’un de mes premiers spectacles, L’Aigle à deux têtes de Jean Cocteau, avec Edwige Feuillère et Jean Marais..." Jean-Laurent Cochet

Comédien et metteur en scène hors pair, Jean-Laurent Cochet (1935-2020) est le dernier des grands professeurs de notre temps, dans la lignée des Copeau, Dullin, Jouvet... "Trésor national vivant" a dit de lui un maître japonais.

Par Jean-Laurent Cochet : "Mon Paris buissonnier"> Éditions Pygmalion

Né en 1935 aux portes de Paris, à Romainville, le jeune garçon rêve très tôt de théâtre devant les colonnes Morris de la capitale, avec ses affiches hautes en couleur et ses noms de vedettes en grosses lettres. À seulement quatre ans, Jean-Laurent Cochet a la révélation foudroyante de sa vocation, de celles qui se déclarent très tôt et scellent un destin : il se jure alors qu’il entrera à la Comédie Française et devient un enfant du paradis, souvent perché le soir aux plus hauts balcons des théâtres...

"Depuis plus de 40 ans,le Cours Cochet-Delavènetransmet le savoir-faire théâtral des Maîtres. Leur travail technique et sensible s'appuie sur le texte, classique ou moderne, prosaïque ou poétique. Ce Cours créé en 1965, a formé des générations de comédiens : Gérard Depardieu, Fabrice Luchini, Isabelle Huppert, Richard Berry, Michèle Laroque..."Marcel Quillévéré

"La mémoire est une faculté. À quoi tient-elle ? Sans doute à la curiosité, à l’envie de découvrir, à la lecture, à l’éducation, au spectacle du monde. J’ai la réputation, depuis mes premières classes, d’avoir une mémoire phénoménale.

Cela ne m’a jamais étonné outre mesure. Ma mémoire ne m’étonne pas puisque c’est la mienne. À y réfléchir un peu, cette faculté doit être une forme d’ouverture aux sensations, à ce qui n’est pas raisonné, à ce qui n’est pas analysé..."Jean-Laurent Cochet (1935-2020)

