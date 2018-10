Étonnez-moi Benoît - En direct - En public - de la 85e Fête des Vendanges au Musée de Montmartre, Paris 18e

À deux pas de la place du Tertre, les trois Jardins Renoir entourent le Musée de Montmartre et dominent les vignes. Ils ont été nommés en souvenir d’Auguste Renoir

Le musée voit le jour rue Cortot en 1960, dans la plus vieille bâtisse de Montmartre, construite au XVIIe siècle.

Au cœur du musée, un atelier dont Suzanne Valadon passe la porte pour la première fois en 1898, y revient en 1912 où elle y restera jusqu'en 1926, avec son fils Maurice Utrillo et son époux André Utter.

Avec : Eric Lejoindre, maire du 18e

Après avoir suivi sa scolarité à l'étranger, Eric Lejoindre arrive à Paris où il suit des études Sciences Politiques à l'institut des Etudes Politiques de Paris et il obtient un DEA. En 2005, il rejoint l'Assemblée nationale où il devient collaborateur de Daniel Vaillant.

Militant au Parti socialiste depuis 2002, en 2005 il devient secrétaire de la section Chapelle-Goutte d’Or que fréquentent Daniel Vaillant et Lionel Jospin. 2008, élu sur la liste de Daniel Vaillant. Il devient 1er adjoint au maire. 2014, il mène la liste rassemblant le Parti socialiste (PS), le Parti communiste (PCF), le Parti radical de gauche (PRG) Europe Ecologie Les Verts (EELV) Eric Lejoindre est élu maire du 18e arrondissement de Paris, avec 62,43 % des voix. Il est le plus jeune maire de l’histoire des arrondissements de Paris.

Avec : Jean-Claude Gouvernon, 84 ans

Né à Montmartre et y ayant toujours habité.

Ancien Président de la Société d'histoire et d'archéologie " Le Vieux Montmartre" et du Musée de Montmartre.

Vice-Président et co-fondateur de l'association " Les Amis de Francisque Poulbot "

Ministre de la République de Montmartre (chargé de la mémoire historique de F.Poulbot) La République de Montmartre BP 70263 Paris Cedex 18 - 01 44 65 00 78 - www.republique-de-montmartre.com

Avec : Rosalie Dubois, dernière chanteuse de rues

1950, Rosalie Dubois étudiante en droit à Paris, veut devenir avocate et paye ses études en travaillant comme poissonnière rue des Abbesses. Elle rencontre Mac Orlan et Bernard Dimey.

1959, elle se présente au concours des n°1 de demain, organisé par Europe 1 qu'elle remporte en interprétant Julie la Rousse de René-Louis Lafforgue. 1960, elle remporte le Coq d'Or de la chanson française avec Parce qu'un air d'accordéon. Elle devient populaire avec Cherbourg avait raison.

1978, pour rester indépendante, elle crée avec son mari Bernard Berger le label ABR qui produit entre autres 5 albums de chansons révolutionnaires. Elle fait plusieurs concerts à la Fête de l'Humanité de 1978 à 1981...

Rosalie Dubois "Chants de révolte et d'espoir" Label Epm musique

Double album composé pour la plus grande part d’extraits de son anthologie de chants contestataires, qui permet de découvrir la face la plus actuelle de l’art de Rosalie Dubois.



Avec : Bernard Ascal, Directeur de productions au label EPM, mais pas que...

a toujours développé une pratique quotidienne de la musique, de l’écriture et de la peinture. Dirige une collection de disques chez EPM, met en musique les poètes et les chante, Bernard Ascal est connaisseur de la chanson française à texte.

Responsable chez EPM depuis 2003 de productions discographiques liées à la poésie, il contribue à la republication de l’œuvre enregistrée de Colette Magny (2 CDs en 2008), à un hommage à Louis Aragon (6 CDs en 2012), à la parution des chansons et des entretiens de Pierre Mac Orlan (3 CDs et 1 DVD en 2013) ainsi qu’à la réédition des chansons de révolte de Rosalie Dubois (1 CD en 2008 puis 2 CDs en 2014)….

2008, Bernard Ascal publie l’enregistrement de son oratorioCahier d’un retour au pays natal, à partir du poème éponyme d’Aimé Césaire, puis obtient, en 2010, un « Grand prix » de l’Académie Charles Cros pour son double-CD Poètes de la Négritude.

2013, il fait paraître ses mises en musique des poèmes de Pablo Picasso sur le livre et le double-CD Pablo Picasso - Poèmes & Propos. Une version scénique de cette réalisation est créée en mars 2014, à la Maison de la Poésie de Saint-Quentin-en-Yvelines : Quand je n’ai plus de bleu, je mets du rouge.

En live ! Le Cabaret Madame Arthur, avec les artistes : Morian et Charly Voodoo

Sous le Bibi de Bambi (en duo)

Madame Arthur de Yvette Guilbert (Charly)

Je cherche un milliardaire de Coccinelle (Morian)

Chaque semaine, la troupe de Madame Arthur revisite des artistes incontournables de la scène française sur la scène du Divan Du Monde. Un répertoire mythique revu avec toute l’impertinence de nos créatures travesties dans la pure tradition du cabaret Montmartrois.

En live ! Dominique Paulin, piano

qui interprète au piano de la musique française : G. Tailleferre, F. Poulenc, E. Satie...

Concert samedi 13 octobre : Médiathèque de Romainville / Dimanche 14 octobre : Musée de Montmartre "Les voyages de Mozart enfant" De même que le fit Mozart enfant, nous allons parcourir l'Europe du XVIIIe siècle pour y rencontrer les acteurs de sa vie musicale. http://etvoila\.art/

"À travers ces musiciens-compositeurs nous entendrons des conceptions musicales très différentes, reflets des environnements dans lesquels ils vivaient" Dominique Paulin

