En 26 lettres, Patrice Leconte cinéaste aux multiples talents, se raconte... " Le dictionnaire de ma vie" Éditions Kero

Patrice Leconte, cet homme simple, presque timide, plein d’humour, nous entraîne à la rencontre des acteurs et actrices qui se sont succédés devant sa caméra : d’Alain Delon à Vanessa Paradis en passant par la joyeuse équipe des Bronzés !



Patrice Leconte " Le dictionnaire de ma vie" Éditions Kero https://www.editionskero.com/ouvrage/le\-dictionnaire\-de\-ma\-vie\-1

Au fil des anecdotes, il nous fait partager aussi bien sa passion du dessin et du cinéma que son obsession pour les femmes aux cheveux courts.

Auteur et réalisateur français, dessinateur de formation, auteur de nombreux courts métrages et films publicitaires, il rencontre le succès en 1977 avec Les Bronzés. Sa carrière de réalisateur et de scénariste compte plus de 35 films parmi lesquels « Le mari de la coiffeuse » « Monsieur Hire » « La fille sur le pont » « Ridicule » appréciés de la critique et du public.

https://www.editionskero.com/ouvrage/le\-dictionnaire\-de\-ma\-vie\-1

Festival d'Humour de Paris – Grand Rex - "Les Bronzés - La grande soirée des 40 ans !" - Mercredi 17 janvier 2018 à 20h

Si vous avez vu 100 fois « Les Bronzés », Si vous citez au moins une vanne des « Bronzés font du ski » par semaine, Si vous connaissez par cœur la recette de la crêpe Gigi, Cette soirée est faite pour vous. 2018 : Ce sont les 40 ans des Bronzés, ça se fête !

Le Festival d’humour de Paris vous propose une soirée unique au Grand Rex : La projection des films « Les Bronzés » et « Les bronzés font du ski » sur grand écran, des surprises, des happenings et un concours de déguisements pour ceux qui viendront vêtus d’une combinaison de ski ou d’une d’été et d’un collier de fleurs. Cadeau à la clé évidemment ! Inratable, non ?

Grand Rex - 1, bd Poissonnière – Paris 02 http://www.legrandrex.com/home.php